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賞鯨、獨木舟禁出航 花蓮縣府今公告停止海上活動
今年第4號颱風哈格比正往台灣東北部前進，花蓮縣政府今發出公告，不得進行海上活動。賞鯨業者表示，臨時被通知無法出航，風浪也比較大，因此航班必須取消，在安全前提下大概會停航3天，已報名遊客會全額退費。另海上獨木舟、立槳等活動也一併取消，預計有1周時間無法出海。
花蓮縣政府已於今天完成緊急應變中心二級開設，並畫定「本縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域。賞鯨業者呂世明表示，「安全第一」，目前海上已有風浪，明天開始可能會有氣流影響，因此今天10時30分過後航班全部取消，並全額退費。
呂世明說，有遊客已坐上接駁車，才被告知暫停出航，雖然很失望，不過大部分遊客都能體諒，且若出海風浪大很容易暈船，整體舒適度也不好。預計會停航3天，再討論何時復航，損失多少還沒有估算。
海上活動業者賴瑞均表示，中央氣象局一發布海上警報就取消所有獨木舟、立槳及泛舟活動，由於颱風過後浪況不佳，且海上會有很多漂浮物很危險，一定要等到風平浪靜後才能出海。由於很多遊客都早已規畫好也很期待，一直延到今天半夜12點，確定會發布海警後，忍痛通知遊客行程取消。
賴說，在防颱措施部分，海上活動業者會把船等裝備往岸上搬移，並趁折颱風期間整修保養裝備，讓遊客使用更安全的裝備。
海巡署第一二岸巡隊今天在海岸警戒區域拉設封鎖線，勸導及防止民眾進入，並採定點及機動方式，於磯崎海水浴場、七星潭及石梯坪等沿線民眾易觀浪熱點，勸離觀浪民眾。岸巡隊呼籲，民眾於颱風來襲期間切勿前往岸際逗留及觀浪，發布禁（限）制公告期間，若擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反「災害防救法」，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
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