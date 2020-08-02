連肉食家都為它臣服！十大被網友推爆的美味素泡麵來了

老ㄟ啊！今阿日呷菜喔～

記憶中那句廣告台詞「老ㄟ啊，今阿日呷菜喔～」讓人相當印象深刻，近來受到環保、塑身、健康等觀念影響，許多人紛紛選擇放棄肉食生活，改為素食主義者。而素食的美食也越來越多變，一改過去大家覺得不好吃、都是草、多重加工的負面想像，不但大餐廳菜色多變、小吃攤端出佳作，就連素食泡麵也讓人眼睛一亮，美味到不行啊！



有網友在臉書、各大社群平台討論素泡麵，每次都引起廣大迴響，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查素食泡麵排名，看看這些色香味俱全的素食泡麵，可是連葷食者都超愛，大喊必吃、一生推唷！

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10-韓寶KORMOSA蔬菜湯麵

韓國也出素食泡麵！KORMOSA的蔬菜湯麵秉持著韓式略粗的麵體，可以加入喜歡的菜、菇類，讓湯麵更豐富～

這款蔬菜湯麵挑戰許多人不敢吃的「香菜口味」，PTT上的網友分享味道，大讚其實沒有那麼可怕的生菜「草味」，反而是清爽、淡淡的香料味，讓許多人都說雖然還是怕怕的，但感覺真的很好吃～



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9-里仁沖泡麵系列

吃東西最怕的就是蔬果是否有農藥殘留問題，做有機商品起家的里仁企業成立20年，主力推廣無農藥、無化肥蔬果，他們的沖泡麵系列也是素食者常見的選擇之一喔！

此系列一共推出了酸辣、味噌、麻辣當歸口味，選擇多多，只要倒進熱水，5分鐘香噴噴上桌，濃郁湯頭任何時候喝上一口，都有滿滿幸福感啊！



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8-農好蓬萊麵

「米麵合一」的泡麵你看過嗎？吃泡麵在許多人眼中都覺得有防腐劑、重鹹重油、不營養等，對身體造成不少負擔，但農好蓬萊麵的麵體可是推翻了這個印象喔！

使用米穀粉製作，含油量降低、熱量降低，吃過的網友也說麵條更Q、更滑順，加上蔬菜、海帶的鮮甜味，吃泡麵也能吃得很健康滿足。



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7-不倒翁OTTOGI蔬菜拉麵

韓國品牌不倒翁除了起司、金拉麵等品項受歡迎，素食口味的蔬菜拉麵也很常被網友討論，集結10種蔬菜製作而成，聞起來香噴噴～

要注意喔，裡面添加大蒜、薑等辛香料，屬於五辛素泡麵，滿滿的蔬菜、韓系麵體的Q勁，加點香菇或是蛋奶素者能夠加顆蛋多點營養，豐富配料一吃真的大滿足～

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6-味王巧食齋素食麵

愛吃泡麵的人肯定不陌生！老品牌、便宜又好吃的高CP值味王，平常像是牛肉湯麵、肉羹湯麵、麻油雞麵都很受一般大眾喜愛，肚子餓的時候就要來上一碗啊～

不讓葷食專美於前，專為素食者推出的巧食齋素泡麵系列人氣同樣高，養生健康的當歸藥膳湯麵有著撲鼻的中藥香，許多網友大推很耐吃，不論是宵夜還是晚餐來上一口，簡直是人生一大享受。

5-維力炸醬素食麵

維力炸醬麵也有出素食版！走跳泡麵界許久的維力炸醬麵，香氣十足、便宜又能飽，一直是備受喜愛的泡麵，而素食的火紅程度其實也不輸葷食，把豬油改成葵花油、棕櫚油，同樣靠醬香味完勝～

有網友在Dcard上大推「內行的都吃素的」，不只可以泡麵，還能買整罐醬來拌麵，是很受熱議的素泡麵。

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4-慈濟-靜思書軒 香積麵

是的，慈濟推出好吃的素食泡麵喔！不少人因宗教信仰而吃素，慈濟也有多款素食商品可以選擇，香積麵正是其中之一！

有韓式泡菜、藥膳、蔬菜口味，以蒸煮麵取代油炸麵，熱量降低、口感不變，偏細軟麵體火速就能上桌，湯頭濃郁香甜，備受網友稱讚，推薦好奇的你嘗試看看。

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3-南僑小廚師慢食麵

在泡麵界來說算是高單價的小廚師慢食麵系列，對美味有獨到的堅持，素食口味的菩提白果香菇麵不同於一般泡麵，是乾燥過的蔬菜和粉末，一打開料包竟有滿滿秀珍菇、蔬菜甚至有少見珍貴的白果！

口感豐富、用料大方，保持蔬菜原型營養依舊滿滿，雖然一碗不便宜，但仍獲得許多人喜愛。

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2-維力素飄香

是的，維力又上榜啦！維力素飄香系列的超夯程度可是連葷食者都大推，先前在臉書社團有網友發文分享，素飄香麻辣燙口味夠麻、夠香、夠辣，若自行加上其他菜類、菇類等配料，跟葷的麻辣燙簡直沒兩樣，讓人直呼根本吃不出是素食口味～

網友這一推，瞬間讓超市、賣場商品被搶購一空，其他野菜多、素排骨雞麵、素紅燒牛肉也有許多人點名必吃，討論度超高啊！

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1-味丹隨緣

身為台灣人，你怎能不認識「隨緣」！在素泡麵稱霸的隨緣系列，可是連葷食者都愛吃的高手高手高高手！不只多種口味可選擇，每天換一種也吃不膩，價格合理CP值滿滿～

最近受到高度討論的素肉骨茶口味，網友大讚一吃就愛上，不同於一般的肉骨茶味而是有淡淡的藥膳香，連小朋友都超愛，大家都說「隨緣的泡麵不輸葷的」、「從小吃到大」、「香到忍不住」，人氣第一名真的實至名歸啊！



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月03日至2020年08月01日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『素食泡麵品項』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



