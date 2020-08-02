全台16案例感染日本腦炎 新北宣導豬農做好防範

國內正值日本腦炎好發高峰期，包含新北、桃園、台中、彰化等縣市都有出現感染案例，日本腦炎是人與豬隻共通傳染病，也會造成養豬戶嚴重經濟損失，新北市動保處表示，將加強對養豬戶防疫宣導與落實疫苗施打。

截至7月統計，新北市、桃園市、台中市、彰化縣、高雄市、屏東縣、嘉義縣及台南市等縣市已出現16例民眾感染日本腦炎病例。日本腦炎的感染途徑經由帶有病毒的三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而傳播，人感染日本腦炎後會出現頭痛、發燒或非化膿性腦膜炎等，甚至會出現意識障礙與昏迷死亡情形。

為防範病媒蚊傳播日本腦炎，動保處表示，養豬戶應在場區內周圍應加裝紗窗紗門、放置捕蚊燈及定期噴灑有效殺蚊劑，加強場區外疏通溝渠、傾倒積水容器與清除低漥積水處，預防病媒蚊在水中孳生繁殖。

動保處表示，豬隻為日本腦炎病毒主要帶原傳播增幅宿主，妊娠母豬感染日本腦炎病毒，臨床上會引起仔豬流、死產，對豬農造成嚴重經濟損失。每年5至10月動保處皆會加強對轄內養豬場，進行防疫宣導及督導豬農落實疫苗防疫注射，以保障種母豬繁殖季節中健康。