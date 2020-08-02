湖口仁慈醫院新聘語言治療師 造福當地民眾免奔波

「孩子都聽得懂，但就是不願意開口說話，擔心他會不會有什麼問題？」全職媽媽雯雯在家照顧兩個小孩，發現兩個孩子的語言發展速度差異很大，就醫檢查發現是發展性語言障礙，及時展開療育；醫師也提醒，有時親友會說「誰小時候也是這樣，再長大一點就好了」，對語言發展遲緩不以為意，恐因此錯過早期療育的黃金時間。

位於新竹縣湖口鄉的天主教湖口仁慈醫院，今年新聘語言治療師，希望造福湖口、新豐與楊梅等地區的民眾，減少父母因兒童語言發展緩慢而需到大醫院奔波的辛苦。

湖口仁慈醫院兒童復健科語言治療師戴惠君表示，發展性語言障礙是兒童復健門診中常見的主述，家長發現小孩在成長過程中，對語言理解、語言表達及對語言的形式內容，跟同齡的小朋友有明顯的發展落差，而造成語言發展遲緩可歸納出與生理、心理及環境有關幾個面向。

首先是家庭環境，父母可能因工作時間過長，缺乏與小朋友互動及接受語言刺激，沒有適當的語言引導及認知能力訓練，使得語言能力逐漸落後同齡同儕；語言發展也與遺傳有關，有語言發展障礙的小朋友，可能雙親在小時後也曾經歷語言發展相關問題。

性別也可能造成影響，有研究指出，男性比女性有較高的語言發展遲緩機率；另外，在語言發展遲緩的小朋友身上，也常可以觀察到精細動作及粗大動作不精確、遲緩或協調能力不佳等情形。

醫師也指出，兒童語言發展的黃金期為0至6歲，及早發現並接受療育，通常有更好的治療效果。復健科語言治療師會視孩子的年齡，評估後擬定合適的個別化語言治療，同時衛教父母親該如何在家庭與學校，協助孩子的語言發展，擬定策略給予適當的語言刺激，幫助孩子理解表達得更好。