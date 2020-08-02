7月無颱創氣象史紀錄 石門水庫盼8月颱「哈格比」解渴

水利署北區水資源局長江明朗指出，時序已進入汛期，卻發生歷史首次7月無颱風生成狀況，異常天候將使水庫營運更艱難，不過中央氣象局今天凌晨已經發布「哈格比」海上颱風警報，十分期待這波降雨能為水庫解渴，讓水庫供水更穏定，但也將以更審慎態度加強水庫防汛整備，確保無災目標。

北水局指出，中央氣象局上午5點30分發布「哈格比」海上颱風警報，預計今下半天到明天離台灣最近，颱風愈接近，西半部地區午後雷陣雨愈明顯，將有局部大雨或豪雨。明天凌晨起影響轉趨明顯，各地都可能有雷雨或陣雨，西半部、東北部甚至出現豪雨等級。

江明郎說，目前石門水庫各項水工機械、分層取水工、中庄調整池均已完成整備待命，阿姆坪防淤隧道工地防汛安全措施亦已就緒，同時已與各自來水供水單位建立通訊平台，可隨時保持聯繫，以因應水庫濁度變化確保供水正常，穏定提供民眾用水。

水利署總工程司陳肇成前天也到石門水庫視察，除聽取水庫操作因應策略外，同時檢視阿姆坪防淤隧道工程各項施工防汛措施，指示務必加強整備，落實工安，穩定供水。

石門水庫今天中午有效蓄水量（率）1億789.74萬立方公尺（54.6%），比昨天水量下降0.60。北水局表示，水庫過去10年7月平均有效蓄水1億8000萬噸，今年7月不只創紀錄沒颱風，蓄水量比10年平均值7200多萬立方公尺噸也是新低紀錄，8月一開始颱風外圍環流就影響北、東台灣，希望能帶來足夠的雨量紓解水庫供給二期稻作整田、插秧的壓力。