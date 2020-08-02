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影／桃園蓮花季景點人潮爆棚 吸客64萬夯農遊券花百萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，網紅介紹戶外旅遊景點吸睛（見圖），蓮花季人潮爆棚。圖／市府農業局提供
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，網紅介紹戶外旅遊景點吸睛（見圖），蓮花季人潮爆棚。圖／市府農業局提供

桃園市2020觀音蓮花季展開近1月來，「觀音．蓮花」休閒農場結合國際主題，吸引網紅、遊客，情侶賞蓮吃蓮餐、蓮子點心，人潮激增，市政府農業局今天上午表示，截至7月底蓮花季吸引遊客達64.3萬人次，較去年同期成長2成，尤其農遊券遊客消費額近百萬元，在疫情解封後，成為戶外旅遊走訪最夯景點之一。

桃園觀音蓮花季7公頃蓮田、蓮園，今年紅、白、紫、粉紅色蓮花爭艷，娃娃蓮花盛開，大王蓮最吸引親子、情侶乘坐體驗，農業局長郭承泉說，為讓國人不用出國，就能走訪世界各地知名景點意象，花季每週安排不同活動場次，從客家文化古婚禮到各農場的農事體驗活動、展現多元文化集結魅力，暑假期間國人賞蓮，歡迎到蓮花季景點遊玩。

市府農業局表示，今年桃園蓮花季展期至8月30日，統計7月造訪蓮花季的遊客達到64.3萬人次，較去年同期增加2成，加上農遊券推出後，觀音蓮休閒農業區業者登記踴躍，農遊券消費金額近百萬元，為吸引遊客賞花遊玩，今天下午4時30分，在主會場（觀音區新華路一段與金華路交叉口），推出紙風車劇團表演「巫頂環遊世界」，歡迎遊客走訪參與。

桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，林家古厝休閒農場自製「蓮子手工豆腐」，消暑清爽可口。圖／市府農業局提供
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，林家古厝休閒農場自製「蓮子手工豆腐」，消暑清爽可口。圖／市府農業局提供
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，蓮荷園休閒農場乘坐大王蓮拍照打卡超吸睛（見圖）。記者曾增勳／攝影
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，蓮荷園休閒農場乘坐大王蓮拍照打卡超吸睛（見圖）。記者曾增勳／攝影
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，網紅介紹戶外旅遊景點乘坐大王蓮拍照打卡超吸睛（見圖），蓮花季人潮爆棚。圖／市府農業局提供
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，網紅介紹戶外旅遊景點乘坐大王蓮拍照打卡超吸睛（見圖），蓮花季人潮爆棚。圖／市府農業局提供
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，成為戶外旅遊景點夯，蓮花季人潮爆棚。圖／市府農業局提供
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，成為戶外旅遊景點夯，蓮花季人潮爆棚。圖／市府農業局提供
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，蓮荷園休閒農場自產洛神花蜜餞、自製 「洛神花臭豆腐」鹹酸甜口感消暑「有戀愛感覺」。記者曾增勳／攝影
桃園市蓮花季蓮花盛開爭艷美麗，蓮荷園休閒農場自產洛神花蜜餞、自製 「洛神花臭豆腐」鹹酸甜口感消暑「有戀愛感覺」。記者曾增勳／攝影

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