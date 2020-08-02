影／桃園蓮花季景點人潮爆棚 吸客64萬夯農遊券花百萬

桃園市2020觀音蓮花季展開近1月來，「觀音．蓮花」休閒農場結合國際主題，吸引網紅、遊客，情侶賞蓮吃蓮餐、蓮子點心，人潮激增，市政府農業局今天上午表示，截至7月底蓮花季吸引遊客達64.3萬人次，較去年同期成長2成，尤其農遊券遊客消費額近百萬元，在疫情解封後，成為戶外旅遊走訪最夯景點之一。

桃園觀音蓮花季7公頃蓮田、蓮園，今年紅、白、紫、粉紅色蓮花爭艷，娃娃蓮花盛開，大王蓮最吸引親子、情侶乘坐體驗，農業局長郭承泉說，為讓國人不用出國，就能走訪世界各地知名景點意象，花季每週安排不同活動場次，從客家文化古婚禮到各農場的農事體驗活動、展現多元文化集結魅力，暑假期間國人賞蓮，歡迎到蓮花季景點遊玩。