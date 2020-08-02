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輕颱哈格比逼近 農委會籲農漁民及早戒備

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
哈格比颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
哈格比颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局今晨5時30分對輕颱哈格比發布海警，農委會提醒，農漁民及海上作業漁船應嚴加戒備，及早著手防災、減災整備工作，隨時注意颱風訊息進港避風。

針對哈格比颱風可能帶來的農業災損，農委會呼籲及早採取防範措施，蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，已到收穫期應盡速採收減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備災後釋出調節市場需求。

農委會表示，適逢生育期瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。此外要遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質。

果樹生產方面，農委會說，果樹應強化支柱及排水設施，已到採收期水果必要時應盡速採收並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨。正值果實發育期水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。如有發生焚風，果農必須盡速噴水灌溉以提高濕度。災害後應注意田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

漁業方面，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應隨時密切關注氣象局所發布的天氣資訊，作好防颱整備，並注意自身安全，將危險與災害降至最低。

水土保持局將持續監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害。農民如有實施緊急水土保持處理需要時，可洽水保局協助（土石流災情通報免付費電話：0800-246246）。

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