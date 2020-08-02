哈格比颱風威脅 國家森林遊樂區視需要實施休園

今年第4號颱風哈格比昨晚生成，中央氣象局今晨5時30分發布海上颱風警報。根據氣象預報，颱風今明兩天將通過台灣東北部、北部海面，對陸上影響以外圍環流為主，影響區域集中苗栗以北至新北、宜蘭等地山區。因山區天氣變化較大，林務局呼籲，颱風外圍環流影響期間，民眾山區活動應注意自身安全，國家森林遊樂區等地也將根據實際情況休園。

林務局表示，因天氣狀況多變，為保障遊客安全，林務局所轄國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區，將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施，以維安全。民眾出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象及最新開休園資訊。

國家森林遊樂區等場域的最新開休園資訊，可透過林務局全球資訊網及林務局台灣山林悠遊網查詢。另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。