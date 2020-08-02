久站導致靜脈曲張 護理師：彈性襪可緩解但不能治癒

靜脈曲張是久站族和久站族的惡夢，日前有一名在百貨業擔任櫃姊的35歲謝女士，因上班長時間站立，導致回家發現小腿呈紫色並伴有疼痛感，到院檢查診斷為靜脈曲張。不少人罹患靜脈曲張後會穿彈性襪緩解靜脈曲張，不過護理師提醒，雖可緩解但不能完全治癒。

衛生福利部桃園醫院9B病房護理師王韡儒指出，靜脈曲張是指靜脈回流機能異常，導致血管擴張變形發生病變的結果，無法自行改善通常會發生在下肢皮膚或肌肉間的靜脈血管，常見症狀為腳部無力、疼痛、發癢、腫大、皮膚變成茶褐色。

長時間需要站立工作的族群，像是空姐、櫃姐、廚師等行業，發生率為一般人的兩倍，王韡儒提醒，一般人罹患靜買曲張後常穿彈性襪緩症狀，但此法不能完全治癒。

如不加以改善，恐會出現更為嚴重的併發症，像是肺栓塞、深層靜脈栓塞等可能危及生命。下肢靜脈曲張的治療方式可分為硬化劑注射及手術治療，硬化劑通常注射在症狀相較輕微的蜘蛛網狀靜脈及表層靜脈曲張，而手術治療方式可分為靜脈結紮抽取術及微創血管內雷射等術式。

至於如何預防與改善？王韡儒說，穿彈性襪、適度運動、睡覺把腳墊高皆能促進靜脈回流；避免緊束腹部可避免增加腹壓；避免久坐、久站、翹二郎腿避免血液淤積在下肢；控制體重、飲食低油低鹽能減輕腹壓、避免增加血管負擔；避免菸酒可酒精會加速靜脈曲張，她強調，吸菸會增加血壓，使靜脈曲張惡化，需特別留意自身健康狀況。