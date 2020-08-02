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水果也避暑！平地百香果躲豔陽暫緩種 紅龍果遮陽做SPA
天氣炎熱，就連果樹也受不了，最近是紅龍果盛產期，但高溫不斷，讓紅龍果還未長大就轉紅，賣像不佳，也有青農在平地種百香果，產生熱障礙，預計接下幾個月將先暫緩種百香果，透過產季調節減少損失。
彰化伸港果農柯宜成5年前將1分多大稻田逐步改種紅龍果，為維持自然農法，還在周邊圍起網子，種起果樹防止鄰田汙染，他避免使用除草劑，地面種植香草，雜草一長出來就人工拔草，甚至以牛奶發酵除蟲，種出來的紅龍果品質佳，自產自銷受歡迎。
但近年天氣越來越熱，他發現今年盛產期，紅龍果還沒長大就轉紅，原本露天種植，也逐步搭起網子遮陽，也自製灑水系統，只要氣溫太高，就啟動灑水設備讓紅龍果保濕，投入成本不小。
在福興鄉種植紅龍果與百香果的青農陳啟宗也說，天氣熱枝條氧分不易補充，紅龍果確實偏小，即便灑水降溫也擔心有其他病害，加上夜間授粉，也因風力不足受影響，只能盡可能疏花疏果，讓養分集中在單一果實上，他表示，今年的大顆紅龍果都是農民投入許多成本所保留下來的最優質農產品。
陳啟宗也種植2分地的百香果，他利用夜間電照增加開花期、調整產期，讓消費者從5月初夏就能吃到百香果，目前雖是盛產期，但平地種百香果挑戰多，他說，現在氣溫節節高升，在網室內工作溫度更高，導致花苞發育不良落花，即使可以開花，花粉也會發育不良，沒有花粉可以著果，目前只能躲豔陽暫緩種植。
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