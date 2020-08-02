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哈格比颱風明天最近台灣 今午後東北部北部有雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
第3號颱風辛樂克（圖左）對台灣沒有影響；而另一個是在琉球南方的哈格比颱風（圖右），預計在明天通過台灣北方近海。圖／取自氣象局網站
第3號颱風辛樂克（圖左）對台灣沒有影響；而另一個是在琉球南方的哈格比颱風（圖右），預計在明天通過台灣北方近海。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司表示，今年在7月創下沒有颱風的紀錄後，8月的第一天緊接著就有兩個颱風接連生成，分別是在海南島附近的今年第3號颱風辛樂克，馬上就要登陸越南北部，對台灣沒有影響；而另一個是在琉球南方的哈格比颱風，預計在明天通過台灣北方近海，氣象局今天清晨發布海上颱風警報。

天氣風險公司表示，由於哈格比颱風範圍較小，所以一早各地還沒有明顯的風雨，要到中午起迎風面的東北部、北部才會陸續出現短暫雨。

由於颱風靠近，大氣比較不穩定，而且水氣多，中南部的午後陣雨會比較明顯，也會影響到平地，外出要帶雨具，山區防範溪水暴漲。

天氣風險公司表示，明天是哈格比颱風最接近台灣的一天，中北部一整天都有降雨的機會，沿海地區雨勢和風浪都會更明顯，避免海上活動，預估入夜後颱風就會開始遠離，往浙江、上海一帶接近。

但由於哈格比颱風後續會引進較強的南風到東南風，明天下半天到周二南部和東南部降雨比較明顯，由於未來幾天是大潮，沿海低窪地區容易有積淹水，要特別留意。

天氣風險公司表示，周三起，太平洋高壓會慢慢地增強，未來一段時間內台灣大致位於高壓邊緣，除了迎風面的東半部偶爾會有短暫雨之外，各地轉成典型的夏季高溫午後陣雨天氣，西半部近山區偶爾還是有瞬間較大雨勢的機會，預估至少持續到周末。

颱風 氣象局

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