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油站打工久站 年輕女生小腿爬「藍蜈蚣」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
靜脈曲張治療方式由醫師依病人病情及需要評估，圖為雷射手術前照片。圖／衛生福利部基隆醫院提供
靜脈曲張治療方式由醫師依病人病情及需要評估，圖為雷射手術前照片。圖／衛生福利部基隆醫院提供

靜脈曲張好發族群除老人家，像櫃姐、廚師、服務生、長途客運駕駛等要久站、久坐職業人士，也面臨高風險。衛生福利部基隆醫院心臟血管外科醫師陳柏霖表示，透過日常保健預防靜脈曲張，以及出現症狀後接受治療，不僅是為了腿部美觀，也有助身體健康。

陳柏霖說，人體透過小腿肌肉的收縮，輔助靜脈瓣膜開闔，藉此保持血液流向心臟，防止回流到下肢。當瓣膜受損無法正常運作時，就容易導致血液淤積在腿部，進而造成下肢靜脈曲張。

靜脈曲張並不是只讓中、老年人受罪，陳柏霖說，長期久坐、久站職業年輕人，像長途客運的駕駛、百貨公司的店員、餐館的廚師和服務生，或是大腹便便的孕婦，都是靜脈曲張的好發族群。

今年步出大學校園的美美（化名），先前因腿部莫名發癢，還隱約看到藍紫色血管細紋，她原以為只是皮膚太乾燥，沒想到後來小腿浮出一條條如蚯蚓的突出物，向陳柏霖求診。問診得知，她平日上課，課餘到加油站打工，長期久坐、久站導致下肢靜脈曲張。

靜脈曲張從輕到重約略可分成4期，初期是腿部出現藍、紫色微血管擴張或曲張。第2期是腿部有蜘蛛狀或蚯蚓狀的血管凸起，並可能出現浮腫。靜脈曲張部位若出現顏色轉紅轉深、滲出像水般的液體，並有癢、痛感，則是第3期靜脈皮膚炎，到晚期會併發靜脈潰瘍，出現難以癒合的慢性傷口。

陳柏霖說，靜脈曲張治療方式依個人病情需要，由主治醫師評估進行。以美美的症狀來說，屬下肢靜脈曲張第2到第3期程，採雷射治療，預估疾病進程及結局最佳。

靜脈曲張可以透過日常生活保健預防或減緩惡化，陳柏霖建議民眾睡眠或休息時，可將雙腳墊高，以利靜脈血液回流。如無法避免久坐或久站，減少下肢靜脈壓力，可定時休息、適時走動。

民眾也可藉由快走、騎單車或游泳等方式，提升腿部肌肉運動量，增加下肢靜脈血液循環。女性應減少或避免穿高跟鞋、翹腳，也可到門診諮詢醫師後，穿著醫療級彈性襪增加下肢血液循環。

靜脈曲張治療方式由醫師依病人病情及需要評估，圖為傳統手術前後對照圖。圖／衛生福利部基隆醫院提供
靜脈曲張治療方式由醫師依病人病情及需要評估，圖為傳統手術前後對照圖。圖／衛生福利部基隆醫院提供
靜脈曲張治療方式由醫師依病人病情及需要評估，圖為傳統手術前後對照圖。圖／衛生福利部基隆醫院提供
靜脈曲張治療方式由醫師依病人病情及需要評估，圖為傳統手術前後對照圖。圖／衛生福利部基隆醫院提供
靜脈曲張治療方式由醫師依病人病情及需要評估，圖為雷射手術後照片。圖／衛生福利部基隆醫院提供
靜脈曲張治療方式由醫師依病人病情及需要評估，圖為雷射手術後照片。圖／衛生福利部基隆醫院提供

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