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氣象局持續發布哈格比颱風海警 蘭嶼綠島等恐湧長浪
中央氣象局持續發布哈格比颱風的海上颱風警報，輕颱哈格比中心位置在鵝鑾鼻的東方約450公里的海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對東北部海面及北部海面構成威脅。
氣象局說，台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。東半部含綠島、蘭嶼、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，前往海邊活動注意安全。
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，和更早初始場的預報相比，預報的颱風強度稍有增強，移動速度減慢一點點，最近台灣的距離再減一點點。
他說，和其他模式結果比對，颱風路徑和風雨預報應該不會有明顯修訂，算是一致性、持續性很高的預報條件。
颱風外圍環流沉降影響，今天北部地區高溫炎熱，局部地區有36度高溫發生的機率。
氣象局發布高溫資訊，哈格比颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、新北市及桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
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