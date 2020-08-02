哈格比颱風逼近東北部 宜蘭災變中心今晨二級開設

中央氣象局今天5點30分針對「哈格比」颱風發布海上颱風警報，目前逼近台灣東北部，預計明天距離最近，影響最明顯。宜蘭縣災害應變中心今天清晨二級開設，相關單位主管已進駐災變中心。

輕度颱風哈格比帶來的風雨明天影響台灣最嚴重，明清晨5點的中心位置將會在宜蘭東方約190公里海面上，會對北台灣及東北部帶來局部大雨或豪雨。

根據中央氣象局指出，哈格比中心位置今天5點位於鵝鑾鼻東方約490公里處海面上，以每小時15公里速度向西北轉北北西方向移動，預計明天早上5點的中心位置將在宜蘭東方約190公里海面，帶來各地局部短暫陣雨或雷雨，其中北台灣及東北部將有局部大雨或豪雨，請民眾提早準備防颱。

由於颱風對東北部的宜蘭影響較大，宜蘭縣災害應變中心今天清晨二級開設，請警察局、民政處、水利資源處、交通處、農業處、第四區養護工程處、第一河川局、第一巡防區、蘭指部、後指部科長級以上人員進駐。

哈格比目前朝西北方向前進，接近台灣東北方海面，其所處環境正有利於強度發展，會不會發布陸上颱風警報？仍須觀察。