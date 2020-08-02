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哈格比颱風嚴防雨彈 氣象局發布海警！預計這時間點最接近台灣

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別被大太陽騙！ 鄭明典：颱風在附近易出意外 尤其海邊

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
根據氣象局雷達回波圖，今年第4號颱風哈格比的旋轉中心已經進入雷達的偵測範圍。圖／取自鄭明典臉書
根據氣象局雷達回波圖，今年第4號颱風哈格比的旋轉中心已經進入雷達的偵測範圍。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局今天清晨5時30分發布哈格比颱風海上颱風警報，氣象局長鄭明典在臉書表示，現在已看得到颱風中心，根據氣象局雷達回波圖，今年第4號颱風哈格比的旋轉中心已經進入雷達的偵測範圍，表示距離已經不遠了。

鄭明典說，颱風外圍雲帶到達前，大部分地方還是會有大太陽，氣溫會偏高。建議不要和平常一樣的去戲水，因為颱風在附近，比較容易出意外，尤其是海邊。

氣象局最新氣象資料顯示，哈格比颱風的颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝東北部海面接近，對東北部海面及北部海面構成威脅。東北部海面及北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局說，東半部含綠島、蘭嶼、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖將有長浪發生，前往海邊活動注意安全。颱風外圍環流沉降影響，今天北部地區高溫炎熱，局部地區有36度高溫發的機率。

颱風 氣象局 高溫

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