哈格比颱風威脅增 吳德榮警告：今起三天浪大別去海邊

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，哈格比颱風今天通過台灣東部海面，明天掠過東北部海面，仍有部分預測路徑是比較接近台灣，況且強度模擬理論上有較大的不確定，其對台各地的威脅程度，決不可小覷。

中央氣象局今天清晨5時30分發布海上颱風警報，最新氣象資料顯示，哈格比颱風的颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸朝東北部海面接近，對東北部海面及北部海面構成威脅。東北部海面及北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局說，東半部含綠島、蘭嶼、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖將有長浪發生，前往海邊活動注意安全。颱風外圍環流沉降影響，今天北部地區高溫炎熱，局部地區有36度高溫發的機率。

吳德榮說，路徑潛勢預測圖亦顯示，辛樂克颱風通過海南島附近後，往越南北部前進；但受到季風低壓大範圍環流的包圍，反不利其增強，充其量維持輕颱下限的強度。

他說，今天起季風低壓輸送至台灣附近的水氣逐日增多，即使辛樂克從越南北部登陸後、減弱消失，大氣漸趨不穩定，雲量稍增，將轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，不排除有較劇烈的天氣。今天北部24至36度、中部24至35度、南部24至34度、東部23至34度。

吳德榮說，明天、周二哈格比颱風影響，各地雲量多、有陣雨或雷雨，並有強風、豪雨發生的機率，應注意防範。今起3天海面的風浪轉大，應避免海上及岸邊活動。