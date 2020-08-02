哈格比颱風逼近台灣 氣象局發布海警嚴防雨彈
第四號颱風哈格比昨天晚上生成，中央氣象局今天上午5時30分發布海上颱風警報，颱風愈來愈接近台灣，西半部地區午後雷陣雨明顯，將有局部大雨或豪雨。
根據氣象局最新觀測，哈格比位於花蓮東南東方520公里海面上，以每小時14公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里。
氣象局表示，今天將逐漸受到哈格比颱風外圍環流影響，天氣漸趨不穩定，基隆北海岸、東半部及南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，隨時間愈晚出現間歇雨勢的情形愈明顯。其他地區除北部地區及澎湖清晨有零星降雨外，上午天氣大致穩定。
氣象局說，今午後雷陣雨會發展得更為全面，午後西半部地區有局部短時大雨或豪雨發生的機率。晚上之後颱風更為接近，北部地區仍有短暫陣雨或雷雨。溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及桃園有局部36度以上高溫發生機率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言