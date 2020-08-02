哈格比颱風逼近台灣 氣象局發布海警嚴防雨彈

第四號颱風哈格比昨天晚上生成，中央氣象局今天上午5時30分發布海上颱風警報，颱風愈來愈接近台灣，西半部地區午後雷陣雨明顯，將有局部大雨或豪雨。

根據氣象局最新觀測，哈格比位於花蓮東南東方520公里海面上，以每小時14公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里。

氣象局表示，今天將逐漸受到哈格比颱風外圍環流影響，天氣漸趨不穩定，基隆北海岸、東半部及南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，隨時間愈晚出現間歇雨勢的情形愈明顯。其他地區除北部地區及澎湖清晨有零星降雨外，上午天氣大致穩定。