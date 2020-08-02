哈格比颱風逼近台灣 氣象局發布海警嚴防雨彈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局今天上午5時30分發布哈格比颱風海上警報。 圖／中央氣象局
中央氣象局今天上午5時30分發布哈格比颱風海上警報。 圖／中央氣象局

第四號颱風哈格比昨天晚上生成，中央氣象局今天上午5時30分發布海上颱風警報，颱風愈來愈接近台灣，西半部地區午後雷陣雨明顯，將有局部大雨或豪雨。

根據氣象局最新觀測，哈格比位於花蓮東南東方520公里海面上，以每小時14公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里。

氣象局表示，今天將逐漸受到哈格比颱風外圍環流影響，天氣漸趨不穩定，基隆北海岸、東半部及南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，隨時間愈晚出現間歇雨勢的情形愈明顯。其他地區除北部地區及澎湖清晨有零星降雨外，上午天氣大致穩定。

氣象局說，今午後雷陣雨會發展得更為全面，午後西半部地區有局部短時大雨或豪雨發生的機率。晚上之後颱風更為接近，北部地區仍有短暫陣雨或雷雨。溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及桃園有局部36度以上高溫發生機率。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局

颱風 氣象局 高溫

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