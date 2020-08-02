預防長者失智 北科大與台大生開發樂齡健腦桌遊

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
北科大與台大學生開發樂齡健腦桌遊，不但好玩還能預防失智。圖／台北科技大學提供
北科大與台大學生開發樂齡健腦桌遊，不但好玩還能預防失智。圖／台北科技大學提供

北科大工業設計系與台大D-school開設「跨域全齡商品設計開發」課程，兩校帶領30多名學生開發樂齡健腦桌遊，不但好玩還能預防失智。北科大說，課程從提案、草模製作、邀請長者實測試玩，直到成品落實，投入未來超高齡社會的健康議題。

北科大表示，這學期最後一堂課邀長者實際測試各組作品，「戲如人生」故事接龍遊戲吸引最多阿公阿嬤的笑聲及掌聲，獲得「師奶師祖殺手獎」的殊榮；「孫子保衛戰」兼具故事性及競爭性，由合作廠商和誼創新謝總政總經理親頒「廠商親睞獎」。不同世代共感交流，北科大、台大學生們也收到不少對作品的建議及肯定。

這門課也用創新方式指導木作專業，北科大創新設計碩士班一年級學生尤子寧說，木頭有獨一無二的紋路、氣味和溫度，有機會跟台大同學一起認識木工，體驗到「慢工出細活」用情感打磨的療癒樂趣。他也實際觀摩數位加工CNC、雷切機的製作流程，運用設計思考結合遊戲帶入樂齡生活，幫助長者延緩老化，別具意義。

北科大社會責任辦公室副主任楊重光表示，教育部推動大學社會責任實踐（USR）計畫，引導年輕學子關注公共議題、運用專業回饋社會。北科大是國內最早設立木藝教育的學府，持續推廣木工技藝與人才培育，而今執行USR「木創文化攪動深根計畫」，期望透過跨代交流、跨域整合，鼓勵學生培養同理心、宏觀的眼、靈巧的手，跨域解決社會問題，更主動扛起社會責任。

豐園北科大木創中心主任張若菡說，後續作品將由木創中心進一步優化，與中部木作工廠討論產品化、東勢高工家具設計科學生協作少量製作，後續將進入后豐社區大學長青班推廣體驗，期待更深度攪動木創產業、地方教育，落實文化深根。

北科大 台大

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