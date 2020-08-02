竹苗空品暗夜紫爆 臭氧飆新高

新竹、苗栗前晚八時左右出現空氣品質極端惡化現象，尤其新竹市的空品指標（AQI）首度出現紫爆等級，臭氧也飆破一○八ppb，雙雙創下紀錄。空品惡化也讓新竹市環保局官員「嚇一跳」，急忙通知列管的大型工廠等固定源降載因應。

環保署表示，竹苗空品惡化，應是前天吹東風、天氣熱，造成竹苗地區「背風渦旋」現象所致；但環保團體認為，這次反常讓在地汙染全現形，也讓主管機關應變不及。

根據空氣品質檢測網的資料，新竹空品測站前晚空品指標最高衝到二○三，創下該站首次紫爆的紀錄，鄰近的新竹縣竹東和湖口也衝到次一級的紅色警示。值得注意的是臭氧濃度，竹市八小時移動平均濃度衝到一○八ppb，每小時濃度也高達九十六ppb；同時間竹縣、苗栗每小時臭氧值也在八十ppb左右。

由於紫爆在黑夜無預警降臨，竹苗多數民眾都沒警覺，昨得知後自嘲「早已吸好吸滿」；新竹市環保局官員則直言「太奇怪了，從來不會這樣」。

實際上，臭氧是由汽機車廢氣、高溫鍋爐排放的氮氧及硫氧化物，以及工廠的有機揮發物等，與陽光紫外線結合而成的二次汙染物，會隨日落遞減，如今卻在夜間爆量，顯得格外不尋常。

環保署則是歸咎前天罕見吹東風，風被中央山脈擋住，加上天氣熱，竹苗成了背風面的下沉區，氣流如同渦旋般在陸地和台灣海峽間來回打轉，擴散不佳，造成空品惡化。

環保署監資處長張順欽說，過去高屏、台北的臭氧濃度較常衝高，這次竹苗現象特殊，到晚間還居高不下，應該都是在地產出的汙染物。建議民眾下載「環境即時通」App，隨時掌握空品。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，臭氧會刺激呼吸道，除誘發咳嗽、氣喘外，國外研究長期吸入臭氧，會增加肺水腫等慢性肺病風險，對有氣喘、慢性支氣管炎等幼兒和長輩傷害最嚴重。

「新竹縣市為何成了毒氣城市？」楊澤民說，目前台灣臭氧濃度標準是七十ppb以下，飆破一百ppb是一大警訊，這兩年全台出現臭氧濃度偏高現象，除暴露在地汙染亟待改善，臭氧監測預警及應變也有很大改善空間。