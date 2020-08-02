專家：熱島惡化空汙 反常別變日常

「很擔心反常的樣態變成日常」學者及環保團體都對竹苗出現異常空品惡化現象提出警示，認為大氣環境難捉摸，擔憂未來夏季吹東風的日子恐更頻繁，盤點汙染源、整治及緊急降載等應變作為必須趕快準備好，同時也要重視都市熱島效應，採取行動因應。

天氣風險公司總經理彭啟明說，前天除有增強的太平洋高壓、穩定的東風造成「背風渦旋」，連平時海陸風的調節效果也變差了，是創造惡劣空品條件的天氣型態。尤其近幾年開發不斷的新竹市，前天的陸地溫度最高，箇中原因與鋪面、高樓等人工地盤面積大有關，白天日曬蓄熱後沒有風調節，綠地也不夠多，熱島效應明顯，呼籲要多種樹、開發也要預留風廊。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，過去夏季常吹南風，這次吹東風造成罕見的空品惡化，的確是警訊；由於地球暖化、北極融冰，讓北半球空氣變暖，未來夏季吹東風、東南風的日子恐更加頻繁，更要做好防制空汙的準備。

楊澤民表示，臭氧濃度通常在中午十二時至下午一時最高，傍晚遞減，如今入夜後濃度依舊居高不下，除大氣條件改變，上風處肯定還有滯留不散的臭氧被帶到下風處，甚至已出海的臭氧因渦旋被帶回陸地，此刻必須減少排放汙染源，不能再火上加油。

新竹市環保局表示，有了這次經驗，往後會擴大盤點包含竹科可能排放有機揮發物的廠房和大型鍋爐的事業體，預做緊急降載的準備；市府也會跨局處討論改善都市熱島效應的作法。

楊澤民也呼籲環保署修改臭氧的監測指標，認為環保署現行以「八小時移動平均值」預告臭氧濃度非常可能失準，容易誤導民眾。

環保署表示，目前作法是參考歐盟規範，同時也有每日臭氧「小時值」輔助，暫無修改需要。