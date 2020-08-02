專家：熱島惡化空汙 反常別變日常

聯合報 / 記者鄭朝陽／台北報導
新竹、苗栗昨晚出現空品紫爆、臭氧狂飆的罕見現象，除讓在地汙染全現形，也是氣候變遷衝擊空氣汙染的警訊；圖為昨晚竹苗空品指數。圖／取自環保署空氣品質監測網
新竹、苗栗昨晚出現空品紫爆、臭氧狂飆的罕見現象，除讓在地汙染全現形，也是氣候變遷衝擊空氣汙染的警訊；圖為昨晚竹苗空品指數。圖／取自環保署空氣品質監測網

「很擔心反常的樣態變成日常」學者及環保團體都對竹苗出現異常空品惡化現象提出警示，認為大氣環境難捉摸，擔憂未來夏季吹東風的日子恐更頻繁，盤點汙染源、整治及緊急降載等應變作為必須趕快準備好，同時也要重視都市熱島效應，採取行動因應。

天氣風險公司總經理彭啟明說，前天除有增強的太平洋高壓、穩定的東風造成「背風渦旋」，連平時海陸風的調節效果也變差了，是創造惡劣空品條件的天氣型態。尤其近幾年開發不斷的新竹市，前天的陸地溫度最高，箇中原因與鋪面、高樓等人工地盤面積大有關，白天日曬蓄熱後沒有風調節，綠地也不夠多，熱島效應明顯，呼籲要多種樹、開發也要預留風廊。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，過去夏季常吹南風，這次吹東風造成罕見的空品惡化，的確是警訊；由於地球暖化、北極融冰，讓北半球空氣變暖，未來夏季吹東風、東南風的日子恐更加頻繁，更要做好防制空汙的準備。

楊澤民表示，臭氧濃度通常在中午十二時至下午一時最高，傍晚遞減，如今入夜後濃度依舊居高不下，除大氣條件改變，上風處肯定還有滯留不散的臭氧被帶到下風處，甚至已出海的臭氧因渦旋被帶回陸地，此刻必須減少排放汙染源，不能再火上加油。

新竹市環保局表示，有了這次經驗，往後會擴大盤點包含竹科可能排放有機揮發物的廠房和大型鍋爐的事業體，預做緊急降載的準備；市府也會跨局處討論改善都市熱島效應的作法。

楊澤民也呼籲環保署修改臭氧的監測指標，認為環保署現行以「八小時移動平均值」預告臭氧濃度非常可能失準，容易誤導民眾。

環保署表示，目前作法是參考歐盟規範，同時也有每日臭氧「小時值」輔助，暫無修改需要。

環保署 新竹

延伸閱讀

比利時籍工程師染疫暫難判感染源 專家說原因

搬家找出「蓮花詩字粉色瓷瓶」 專家鑑定「乾隆古物」千萬售出

專家佛奇支持率高過總統 川普癟嘴：沒人喜歡我

彰化全縣空品感測 年底增至500台

相關新聞

8月第一天就迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 明防豪雨

台灣7月才創下無颱風生成紀錄，8月才剛開始就出現雙颱狀況。今年第3號颱風「辛樂克」下午才生成，菲律賓東邊熱低壓稍早也生成第4號颱風「哈格比」...

竹苗空品暗夜紫爆 臭氧飆新高

新竹、苗栗前晚八時左右出現空氣品質極端惡化現象，尤其新竹市的空品指標（AQI）首度出現紫爆等級，臭氧也飆破一○八ppb，...

專家：熱島惡化空汙 反常別變日常

「很擔心反常的樣態變成日常」學者及環保團體都對竹苗出現異常空品惡化現象提出警示，認為大氣環境難捉摸，擔憂未來夏季吹東風的...

近八成駕駛不會用 大車視野輔助系統 白裝了？

為了降低大型車輛視野死角，公路總局從一○七年起，規定新領照的大客車與大貨車應裝設行車視野輔助系統，甚至還編列預算補助，不...

聰明用路人？ 林佳龍塞雪隧大遲到

今年端午連假，國道五號創下連塞卅二小時紀錄，交通部長林佳龍卻因提醒民眾做「聰明用路人」惹議，不料林佳龍昨走國五到宜蘭參加...

八月剛到 雙颱風形成

台灣七月才創下無颱風生成紀錄，八月就出現雙颱狀況。今年第三號颱風「辛樂克」昨下午生成，未來路徑往越南走，對台灣無直接影響...

預防長者失智 北科大與台大生開發樂齡健腦桌遊

北科大工業設計系與台大D-school開設「跨域全齡商品設計開發」課程，兩校帶領30多名學生開發樂齡健腦桌遊，不但好玩還...

健康醫點靈／喉嚨卡卡 可能胃酸逆流咽喉

「喝咖啡、吃甜食，又讓你胃食道逆流了嗎？」廣告強力放送，許多人對胃食道逆流已不再陌生，卻可能不知道，胃酸逆流不只會侵蝕食...

哈格比外圍環流影響 2日北海岸東半部南部陣雨

今年第4號輕度颱風哈格比今晚形成。中央氣象局預報，明天受哈格比外圍環流影響，基隆北海岸、東半部及南部會有局部短暫陣雨或雷...

健康醫點靈／靜脈曲張 久坐、久站職業要防

靜脈曲張好發族群除老人家，像櫃姐、廚師、服務生、長途客運駕駛等要久站、久坐職業也是高風險族群。衛生福利部基隆醫院心臟血管...

向原民致敬 客委會徽融入祖靈之眼元素

今天是我國原住民族日，客委會表示「客家向原住民族致敬」系列活動正式開跑，為表達對原住民族的敬意，推出期間限定版的會徽，將...

雲林1養雞場確診H5N5禽流感 已撲殺1.8萬隻雞

農委會防檢局今天表示，雲林縣古坑鄉一白肉種雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該...

熱門新聞

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

8月第一天就迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 明防豪雨

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

男子工作四年憤怒離職 網看「離職單」傻眼：霸氣十足

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。