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向原民致敬 客委會徽融入祖靈之眼元素
今天是我國原住民族日，客委會表示「客家向原住民族致敬」系列活動正式開跑，為表達對原住民族的敬意，推出期間限定版的會徽，將客家的「客」與原住民泰雅族的「祖靈之眼」完美結合，並製播「客家向原住民族致敬」宣傳短片，設計臉書大頭貼特效框供民眾使用。
為了向全國原住民族致意，客委會表示，已將象徵部會的會徽重新設計，加入泰雅族具有崇高意義的「祖靈之眼」，客委會的會徽原以「客家」的「客」字形象設計。在這次的設計中，保留了意寓「家的守護」的屋簷，並將祖靈之眼置於核心，除了象徵著原客跨族群間互睦互重之外，更提醒著我們要守護許多珍貴的價值。
客委會說，「祖靈之眼」代表原住民族祖先的凝視與諄諄教誨，更是永遠的守護與祝福。在客委會官方臉書上，也相同使用泰雅族的祖靈之眼圖騰，設計大頭貼特效框來供民眾使用，原客融合讓彼此的距離更加親近，除展現對原住民族的敬意，更有一家人的意涵。
客委會表示也已拍攝致敬影片，片頭一開始是向國立台灣博物館取得授權的「康熙臺灣輿圖」，畫面清楚標示當年原住民族各社，接續著呈現龍潭、關西、南庄、佳冬、與池上等好山好水的客庄，對照著原客地名，訴說著這片土地原先是原住民族所居，但在客家人的入墾後，所曾產生的遺憾與傷痛。盼藉此反思與正視歷史，更表達客家人在台灣拓墾史中向原住民族無限的感激。
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