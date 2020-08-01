向原民致敬 客委會徽融入祖靈之眼元素

今天是我國原住民族日，客委會表示「客家向原住民族致敬」系列活動正式開跑，為表達對原住民族的敬意，推出期間限定版的會徽，將客家的「客」與原住民泰雅族的「祖靈之眼」完美結合，並製播「客家向原住民族致敬」宣傳短片，設計臉書大頭貼特效框供民眾使用。

為了向全國原住民族致意，客委會表示，已將象徵部會的會徽重新設計，加入泰雅族具有崇高意義的「祖靈之眼」，客委會的會徽原以「客家」的「客」字形象設計。在這次的設計中，保留了意寓「家的守護」的屋簷，並將祖靈之眼置於核心，除了象徵著原客跨族群間互睦互重之外，更提醒著我們要守護許多珍貴的價值。

客委會說，「祖靈之眼」代表原住民族祖先的凝視與諄諄教誨，更是永遠的守護與祝福。在客委會官方臉書上，也相同使用泰雅族的祖靈之眼圖騰，設計大頭貼特效框來供民眾使用，原客融合讓彼此的距離更加親近，除展現對原住民族的敬意，更有一家人的意涵。