快訊

染疫比利時籍工程師足跡涉台中2酒吧 未戴口罩接觸40人

原住民新版共管要點今上路 納入自然資源利用決策權

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

今天是我國原住民族日，農委會林務局表示，為深化原住民族自然資源權利回復，進而與政府攜手共同管理並守護山林，今天起實施實施新版共管要點，組織健全的原住民部落，將可自主提案成立共管會，與林務局共同決定國有森林自然資源永續利用的內容，並可透過行政委託，實質管理山林。

林務局表示，新制除強化議題導向，由部落凝聚共識並發起，也透過部落會議推舉代表為優先的方式，共同改善共管會的效能。過去共管會的原住民族代表大多由鄉公所推薦，為讓委員更具代表性，新制的共管會委員產生方式改由部落會議推舉，當部落會議未推舉時，再由熟悉部落的當地公所推薦，林管處則不再推舉，且共管會原住民族委員代表人數必須超過二分之一，以充分代表部落。

林務局指出，新版要點新增「行政委託」的機制，組織健全的部落或原住民團體可以針對與國有林相關的自然資源利用，例如傳統狩獵、林產物採取、生態旅遊、高山協作等議題，在永續的規畫原則下，與林管處簽訂行政契約。透過行政委託，政府可將自然資源利用的權利交由部落或原住民團體自主管理，同時也賦予其山林巡護、森林保育等責任。

以近期有高山協作在國有林地紮營、駐點所引發的討論為例，即可透過行政契約，與在地部落、協會，共管區域內森林經營、生態旅遊，並協助管理登山者活動、維護環境與保育在地自然資源。

林務局說，藉由行政契約的簽訂，不僅回復部落對自然資源的自主管理及決策權利，找回部落原本與山林緊密的傳統關係，也共同承擔保護國土資源的重責大任，落實權責合一。

原住民 生態旅遊 農委會

延伸閱讀

李登輝不僅推動正名 還提名首位原住民選縣長

「我原民我驕傲」 高雄駁二濃濃原民風

獨／中央補貼原住民長者3萬元假牙 台南市再加碼1萬

台中打造2處全台首創「原住民文化社會住宅」明年動工

相關新聞

8月第一天就迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 明防豪雨

台灣7月才創下無颱風生成紀錄，8月才剛開始就出現雙颱狀況。今年第3號颱風「辛樂克」下午才生成，菲律賓東邊熱低壓稍早也生成第4號颱風「哈格比」...

虎航登機用餐「偽出國」20分鐘完銷！再推「體驗營」

台灣虎航與KKday合作，將於8月6日推出首發微旅行體驗，包括品嘗米其林一星的大腕燒肉空中快閃店等，今日下午3點開賣，票...

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

根據日本氣象廳資料顯示，今年第三號颱風辛樂克生成。中央氣象局說，該颱風會往越南走，對台灣無直接影響。不過受到菲律賓東方熱...

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名

不讓長榮、華航專美於前，星宇航空今天在臉書宣布8月7日啟航「好想出國 飛行假期體驗」，限量188名乘客，由董事長張國煒執...

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

又一熱帶性低氣壓形成。昨天上午8時，南海有一熱帶性低氣壓，預計今天形成今年第3號颱風辛樂克，不過對台灣無直接影響。中央氣...

2熱低壓接連生成都恐成颱 氣象專家指它對台灣影響最大

7月沒有颱風生成，天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，目前南海至菲律賓東方的季風槽孕育了兩個熱帶性低氣壓，環境風切小、...

台鐵「鳴日號」觀光列車全新機車頭曝光 明年1月前上路

主打全新台鐵美學設計的「鳴日號」環島觀光列車，外型設計保留記憶裡莒光號的橘並漆上沉穩的黑，整體設計亮相時即受到高度討論及...

用了之後下場很慘！ 醫師：3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

民間草藥、來路不明藥品、藥膏等偏方多，千萬別拿來亂吃、亂用！一名60歲婦人以為草藥「黑面馬」外敷傷口好得快，二天後傷口惡...

雲林1養雞場確診H5N5禽流感 已撲殺1.8萬隻雞

農委會防檢局今天表示，雲林縣古坑鄉一白肉種雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該...

子宮肌瘤免動刀 海芙刀3小時內無創解決肌瘤

我國子宮肌瘤盛行率高，35歲以上的女性至少有兩成罹患大小不一的子宮肌瘤，子宮肌瘤患者大多以生理期「血崩」或「劇痛」呈現，...

【高溫噩夢2】住在精華區好熱 恐傷荷包又傷健康

全台天氣越來越熱，國家災防中心示警未來20到40年，台灣高溫將飆破攝氏40度。異常高溫常出現在都會精華區，未來買房子除了考區段、價位，可能還得納入氣溫評估。學者一項以台南為例的研究顯示，住在都市熱島高溫區的家庭，每年夏天吹冷氣的時間更長，比起住郊區的人，每年冷氣電費得多繳2300至6400元，對健康也有潛在風險。

錢堆出來的跟風行程 「偽出國」真能讓業者撐過去？

上月初，松山機場舉辦「偽出國」活動爆紅，90個名額吸引上萬名民眾爭搶，還紅到國外去，CNN、路透社、法新社等各大外媒體，都報導了這項新防疫中的創意，日本中部國際機場還派員參觀，盼能替慘澹的機場生意找到出路。

熱門新聞

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

男子工作四年憤怒離職 網看「離職單」傻眼：霸氣十足

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名

8月第一天就迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 明防豪雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。