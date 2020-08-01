原住民新版共管要點今上路 納入自然資源利用決策權

今天是我國原住民族日，農委會林務局表示，為深化原住民族自然資源權利回復，進而與政府攜手共同管理並守護山林，今天起實施實施新版共管要點，組織健全的原住民部落，將可自主提案成立共管會，與林務局共同決定國有森林自然資源永續利用的內容，並可透過行政委託，實質管理山林。

林務局表示，新制除強化議題導向，由部落凝聚共識並發起，也透過部落會議推舉代表為優先的方式，共同改善共管會的效能。過去共管會的原住民族代表大多由鄉公所推薦，為讓委員更具代表性，新制的共管會委員產生方式改由部落會議推舉，當部落會議未推舉時，再由熟悉部落的當地公所推薦，林管處則不再推舉，且共管會原住民族委員代表人數必須超過二分之一，以充分代表部落。

林務局指出，新版要點新增「行政委託」的機制，組織健全的部落或原住民團體可以針對與國有林相關的自然資源利用，例如傳統狩獵、林產物採取、生態旅遊、高山協作等議題，在永續的規畫原則下，與林管處簽訂行政契約。透過行政委託，政府可將自然資源利用的權利交由部落或原住民團體自主管理，同時也賦予其山林巡護、森林保育等責任。

以近期有高山協作在國有林地紮營、駐點所引發的討論為例，即可透過行政契約，與在地部落、協會，共管區域內森林經營、生態旅遊，並協助管理登山者活動、維護環境與保育在地自然資源。

林務局說，藉由行政契約的簽訂，不僅回復部落對自然資源的自主管理及決策權利，找回部落原本與山林緊密的傳統關係，也共同承擔保護國土資源的重責大任，落實權責合一。