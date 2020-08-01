雲林1養雞場確診H5N5禽流感 已撲殺1.8萬隻雞

農委會防檢局今天表示，雲林縣古坑鄉一白肉種雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場1萬8277隻雞及4萬9401顆種蛋撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年至今，確診及撲殺禽流感禽場案例共43例。

防檢局說明，今天台灣東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，明日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，局部地區有短暫陣雨或雷雨。這種天氣易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，尤其是確保禽舍給水器、通風及排水設備正常運作、降低飼養密度、採統進統出的經營模式、加強車輛與運禽箱籠進出禽場、人員進出禽舍之清潔消毒管控措施，可降低禽流感疫情發生。

防檢局表示，近日彰化、台南及雲林接連發生禽流感案例，防檢局已請地方動物防疫機關加強案例場及高風險區域禽場周邊環境的消毒工作，請養禽業者務必配合加強場內清潔消毒工作。防檢局呼籲，養禽業者若發現場內活禽有異常症狀或死亡情形，須立即通報，切勿使用非法疫苗。活禽送屠宰需檢附健康證明，切勿任意棄置死廢家禽。禽場防鳥設施平時應維護，切勿飼養非畜牧場登記以外的禽種。