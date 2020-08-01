快訊

染疫比利時籍工程師足跡涉台中2酒吧 未戴口罩接觸40人

雲林1養雞場確診H5N5禽流感 已撲殺1.8萬隻雞

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

農委會防檢局今天表示，雲林縣古坑鄉一白肉種雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該場1萬8277隻雞及4萬9401顆種蛋撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年至今，確診及撲殺禽流感禽場案例共43例。

防檢局說明，今天台灣東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，明日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，局部地區有短暫陣雨或雷雨。這種天氣易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，尤其是確保禽舍給水器、通風及排水設備正常運作、降低飼養密度、採統進統出的經營模式、加強車輛與運禽箱籠進出禽場、人員進出禽舍之清潔消毒管控措施，可降低禽流感疫情發生。

防檢局表示，近日彰化、台南及雲林接連發生禽流感案例，防檢局已請地方動物防疫機關加強案例場及高風險區域禽場周邊環境的消毒工作，請養禽業者務必配合加強場內清潔消毒工作。防檢局呼籲，養禽業者若發現場內活禽有異常症狀或死亡情形，須立即通報，切勿使用非法疫苗。活禽送屠宰需檢附健康證明，切勿任意棄置死廢家禽。禽場防鳥設施平時應維護，切勿飼養非畜牧場登記以外的禽種。

禽流感 疫情

延伸閱讀

雲林模範父母親首度同台表揚 還加選地表最強的爸媽

彰化、雲林大雷雨慎防冰雹 示警區域看這

雲林北港防汛道車禍多 議會提案解編

南市下營養雞場爆禽流感 撲殺5萬7千多隻皇金雞

相關新聞

8月第一天就迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 明防豪雨

台灣7月才創下無颱風生成紀錄，8月才剛開始就出現雙颱狀況。今年第3號颱風「辛樂克」下午才生成，菲律賓東邊熱低壓稍早也生成第4號颱風「哈格比」...

虎航登機用餐「偽出國」20分鐘完銷！再推「體驗營」

台灣虎航與KKday合作，將於8月6日推出首發微旅行體驗，包括品嘗米其林一星的大腕燒肉空中快閃店等，今日下午3點開賣，票...

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

根據日本氣象廳資料顯示，今年第三號颱風辛樂克生成。中央氣象局說，該颱風會往越南走，對台灣無直接影響。不過受到菲律賓東方熱...

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名

不讓長榮、華航專美於前，星宇航空今天在臉書宣布8月7日啟航「好想出國 飛行假期體驗」，限量188名乘客，由董事長張國煒執...

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

又一熱帶性低氣壓形成。昨天上午8時，南海有一熱帶性低氣壓，預計今天形成今年第3號颱風辛樂克，不過對台灣無直接影響。中央氣...

2熱低壓接連生成都恐成颱 氣象專家指它對台灣影響最大

7月沒有颱風生成，天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，目前南海至菲律賓東方的季風槽孕育了兩個熱帶性低氣壓，環境風切小、...

台鐵「鳴日號」觀光列車全新機車頭曝光 明年1月前上路

主打全新台鐵美學設計的「鳴日號」環島觀光列車，外型設計保留記憶裡莒光號的橘並漆上沉穩的黑，整體設計亮相時即受到高度討論及...

用了之後下場很慘！ 醫師：3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

民間草藥、來路不明藥品、藥膏等偏方多，千萬別拿來亂吃、亂用！一名60歲婦人以為草藥「黑面馬」外敷傷口好得快，二天後傷口惡...

雲林1養雞場確診H5N5禽流感 已撲殺1.8萬隻雞

農委會防檢局今天表示，雲林縣古坑鄉一白肉種雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感。依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行該...

子宮肌瘤免動刀 海芙刀3小時內無創解決肌瘤

我國子宮肌瘤盛行率高，35歲以上的女性至少有兩成罹患大小不一的子宮肌瘤，子宮肌瘤患者大多以生理期「血崩」或「劇痛」呈現，...

【高溫噩夢2】住在精華區好熱 恐傷荷包又傷健康

全台天氣越來越熱，國家災防中心示警未來20到40年，台灣高溫將飆破攝氏40度。異常高溫常出現在都會精華區，未來買房子除了考區段、價位，可能還得納入氣溫評估。學者一項以台南為例的研究顯示，住在都市熱島高溫區的家庭，每年夏天吹冷氣的時間更長，比起住郊區的人，每年冷氣電費得多繳2300至6400元，對健康也有潛在風險。

錢堆出來的跟風行程 「偽出國」真能讓業者撐過去？

上月初，松山機場舉辦「偽出國」活動爆紅，90個名額吸引上萬名民眾爭搶，還紅到國外去，CNN、路透社、法新社等各大外媒體，都報導了這項新防疫中的創意，日本中部國際機場還派員參觀，盼能替慘澹的機場生意找到出路。

熱門新聞

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

男子工作四年憤怒離職 網看「離職單」傻眼：霸氣十足

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名

8月第一天就迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 明防豪雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。