8月第一天就迎雙颱！第四號颱風哈格比生成 明防豪雨

台灣7月才創下無颱風生成紀錄，8月才剛開始就出現雙颱狀況。今年第3號颱風「辛樂克」下午才生成，菲律賓東邊熱低壓稍早也生成第4號颱風「哈格比」，氣象局說明下半天到後天最接近台灣，外圍環流會為台灣帶來大雨甚至豪雨等級降雨。

氣象局說，原位於南海熱帶性低氣壓下午2時增強為輕度颱風辛樂克，預測朝西北西往海南島前進，對台灣影響不大，不會發布海上警報。

至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，稍早形成輕度颱風。氣象局說有增強趨勢，目前往西北朝向台灣東方海面前進，受到其外圍環流影響，台灣明天會有明顯雨勢，且越晚雨越大。

氣象局說，第4號颱風明下半天到後天離台灣最近，天氣轉為不穩，南部、東部整天有雨，午後雷陣雨範圍也會加廣，西半部防大雨或豪雨。後天凌晨起影響轉趨明顯，各地都可能有雷雨或陣雨，其中西半部、東北部出現大雨甚至豪雨等級。

氣象局說，下周二颱風逐漸遠離，不過因為台灣仍在低壓帶裡，環境偏南風，南部及花東還是有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北慎防大雨或豪雨。下周三太平洋高壓籠罩，各地恢復高溫炎熱天氣型態，降雨也轉為午後雷陣雨為主，且會更為局部。