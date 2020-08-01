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子宮肌瘤免動刀 海芙刀3小時內無創解決肌瘤

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

我國子宮肌瘤盛行率高，35歲以上的女性至少有兩成罹患大小不一的子宮肌瘤，子宮肌瘤患者大多以生理期「血崩」或「劇痛」呈現，該年齡多有生育需求，多數女性不願手術，反而延誤治療，台北秀傳醫院執行副院長鄭丞傑表示，現在無論是傳統或是微創手術，都可能造成沾黏，若有生育需求的女性，可改採「無創」的海芙刀治療，保住子宮，且療程一天就能結束。

鄭丞傑表示，大多的子宮肌瘤患者無明顯的症狀，多是在健檢、婦科檢查或懷孕前檢查才被發現，一般無症狀的小子宮肌瘤無須治療，僅需要定期追蹤，一旦出現不正常出血、頻尿、排便困難、腹痛、貧血就得立即就醫。

鄭丞傑表示，子宮肌瘤發生的原因，至今不清楚，預防的討論不多，僅能透過異常的症狀及早就醫，追蹤子宮肌瘤的過程中，若是發現子宮肌瘤生長過快、嚴重腹痛、貧血或停經後肌瘤仍持續擴大，超過3公分以上，就必須要積極接受治療。

鄭丞傑表示，一般藥物治療只是抑制症狀，並不會讓肌瘤真正縮小，而手術治療粗分為傳統手術與微創手術，目前已有更新的選擇海芙刀。

他表示，傳統手術與微創手術都會造成器官傷痕，易沾黏，且需要一段恢復時間，他引進海芙刀是一種超音波手術治療，過往都是採取俯臥式治療，現在已經發展到仰臥式治療，無須在身體打洞，手術大約1到3小時內就能完成，也能幫助計畫生育的女性，保住生育的機會。

鄭丞傑表示，仰臥式海芙刀僅有中國附醫、台南郭綜合醫院設置，如今台北秀傳醫院也引進，可提供北台灣患者選擇。

鄭丞傑表示，女性常見的疾病以子宮肌腺症、子宮肌瘤、子宮內膜異位症等，女性常常會把這些疾病的症狀搞混，為了女性釐清子宮相關的疾病，整理子宮相關疾病100題問題，一一替民眾解惑。

●書名：子宮危機解密

●作者：鄭丞傑醫師

●價格：定價380元，新書優惠300元

●劃撥資訊：

帳號：19920764

戶名：聯合報股份有限公司

（請填妥書名、姓名、電話、地址、訂量）

子宮 微創手術 計畫生育

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