快訊

震撼！立委受賄案 北檢聲押禁見4現任立委1黨主席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎航登機用餐「偽出國」20分鐘完銷！再推「體驗營」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
大腕燒肉限量牛舌套餐。圖／KKday提供
大腕燒肉限量牛舌套餐。圖／KKday提供

台灣虎航與KKday合作，將於8月6日推出首發微旅行體驗，包括品嘗米其林一星的大腕燒肉空中快閃店等，今日下午3點開賣，票價8,888元，加贈日本來回機票，開賣後20分鐘就完銷，網路掀起討論聲浪，大家狂喊「真的燜壞了」。

這場「微旅行」，主要與榮獲米其林一星的大腕燒肉合作，推出「空中米其林饗宴─大腕燒肉快閃店」，乘客可在空中品嘗燉牛舌套餐，搭配法國夏洛白鑚香檳，或者可選照燒雞腿套餐；此外，採購空中免稅品還可享最低75折起優惠。凡參與此行程的旅客，還可獲得未來台日邊境開放後一年效期之「台灣虎航日本不限航點來回機票」，以及精緻台灣虎航禮包，預計8月6日起飛。

沒搶到也別傷心！另一場獨家體驗「航空體驗營」也正在募集中。行程將從Check in登機到機上實際體驗，通通包辦。從認識機場第一線的地勤及運務工作內容開始，可以列印專屬自己的登機證，並到機場免稅店逛街，滿足久違的購物慾望，還能嘗試登機前廣播，認識登機的流程順序。

完成登機後，會由客艙組員親自指導，學習清點人數、客艙廣播、安全裝備示範，並宣導正確的安全搭機觀念，同時還可享用台灣虎航熱銷的機內餐點。體驗營中還特別邀請機務專家解密機場秘辛、飛機構造與功能、機場跑道導覽，並在機坪與台虎飛機近距離接觸。完成所有體驗後，可領取結業證書，加贈台灣虎航與知名插畫家WHOSMiNG合作設計的限量防疫包「虎罩包」作爲紀念。

「航空體驗營」於8月8日至9月26日的每周六，期間限定舉辦，可於KKday購買，還可以半價優惠加購桃園捷運一日票。

大腕燒肉限量牛舌套餐。圖／大腕燒肉提供
大腕燒肉限量牛舌套餐。圖／大腕燒肉提供
台灣虎航 航空體驗營─地勤工作體驗，親自印出專屬登機證。圖／KKday提供
台灣虎航 航空體驗營─地勤工作體驗，親自印出專屬登機證。圖／KKday提供
獨家贈送台虎禮包。圖／台灣虎航提供
獨家贈送台虎禮包。圖／台灣虎航提供
台灣虎航航空體驗營，介紹空服工作內容，由空服員教學親自進行安全示範。圖／KKday提供
台灣虎航航空體驗營，介紹空服工作內容，由空服員教學親自進行安全示範。圖／KKday提供

台灣虎航 機場 米其林

延伸閱讀

新竹縣波麗士體驗營 滿足學子對警察的想像

台灣虎航8月6日推微旅行 搭就送日本不限航點機票

疫情影響桃機公司盈餘首度轉負 估全年虧13億元

陸產客機ARJ21 高高原試飛通過

相關新聞

虎航登機用餐「偽出國」20分鐘完銷！再推「體驗營」

台灣虎航與KKday合作，將於8月6日推出首發微旅行體驗，包括品嘗米其林一星的大腕燒肉空中快閃店等，今日下午3點開賣，票...

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

根據日本氣象廳資料顯示，今年第三號颱風辛樂克生成。中央氣象局說，該颱風會往越南走，對台灣無直接影響。不過受到菲律賓東方熱...

K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名

不讓長榮、華航專美於前，星宇航空今天在臉書宣布8月7日啟航「好想出國 飛行假期體驗」，限量188名乘客，由董事長張國煒執...

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

又一熱帶性低氣壓形成。昨天上午8時，南海有一熱帶性低氣壓，預計今天形成今年第3號颱風辛樂克，不過對台灣無直接影響。中央氣...

2熱低壓接連生成都恐成颱 氣象專家指它對台灣影響最大

7月沒有颱風生成，天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，目前南海至菲律賓東方的季風槽孕育了兩個熱帶性低氣壓，環境風切小、...

台鐵「鳴日號」觀光列車全新機車頭曝光 明年1月前上路

主打全新台鐵美學設計的「鳴日號」環島觀光列車，外型設計保留記憶裡莒光號的橘並漆上沉穩的黑，整體設計亮相時即受到高度討論及...

用了之後下場很慘！ 醫師：3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

民間草藥、來路不明藥品、藥膏等偏方多，千萬別拿來亂吃、亂用！一名60歲婦人以為草藥「黑面馬」外敷傷口好得快，二天後傷口惡...

苗栗中彰投雲嘉大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊冰雹

中央氣象局針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分。慎防劇烈降雨、...

11縣市大雨特報！ 台中至屏東及竹苗山區注意雷擊強風

中央氣象局發布11縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台中至屏東地區及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率...

彰化、雲林大雷雨慎防冰雹 示警區域看這

中央氣象局針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分止。示警區域包含彰化縣溪州鄉、雲林縣莿桐鄉。

冷氣定溫「29度」每天吹 他收到帳單近萬嚇傻

今年夏天好熱，全台各地每天上演「飆高溫」，日前台北市更打破了124年的最高溫紀錄，民眾想不開冷氣都難，但一方面又會很擔心電費也跟著「飆高」，有網友就說自己幾乎每天開24小時，溫度只開29度頂多26度，帳單來一看，電費快一萬元，不知道是不是冷氣問題，好奇想問問看其他人。

中南部6縣市大雨特報 注意雷擊強陣風

中央氣象局發布6縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天恆春半島、南投、台南、高雄地區及雲林、嘉義、屏東山區...

熱門新聞

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨

獨吞15億彩金逃離台灣？ 網曝難度高「曾有人私吞被判刑」

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。