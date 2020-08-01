虎航登機用餐「偽出國」20分鐘完銷！再推「體驗營」

台灣虎航與KKday合作，將於8月6日推出首發微旅行體驗，包括品嘗米其林一星的大腕燒肉空中快閃店等，今日下午3點開賣，票價8,888元，加贈日本來回機票，開賣後20分鐘就完銷，網路掀起討論聲浪，大家狂喊「真的燜壞了」。

這場「微旅行」，主要與榮獲米其林一星的大腕燒肉合作，推出「空中米其林饗宴─大腕燒肉快閃店」，乘客可在空中品嘗燉牛舌套餐，搭配法國夏洛白鑚香檳，或者可選照燒雞腿套餐；此外，採購空中免稅品還可享最低75折起優惠。凡參與此行程的旅客，還可獲得未來台日邊境開放後一年效期之「台灣虎航日本不限航點來回機票」，以及精緻台灣虎航禮包，預計8月6日起飛。

沒搶到也別傷心！另一場獨家體驗「航空體驗營」也正在募集中。行程將從Check in登機到機上實際體驗，通通包辦。從認識機場第一線的地勤及運務工作內容開始，可以列印專屬自己的登機證，並到機場免稅店逛街，滿足久違的購物慾望，還能嘗試登機前廣播，認識登機的流程順序。

完成登機後，會由客艙組員親自指導，學習清點人數、客艙廣播、安全裝備示範，並宣導正確的安全搭機觀念，同時還可享用台灣虎航熱銷的機內餐點。體驗營中還特別邀請機務專家解密機場秘辛、飛機構造與功能、機場跑道導覽，並在機坪與台虎飛機近距離接觸。完成所有體驗後，可領取結業證書，加贈台灣虎航與知名插畫家WHOSMiNG合作設計的限量防疫包「虎罩包」作爲紀念。