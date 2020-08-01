今年第三號颱風辛樂克生成 明起全台變天防豪雨大雨

根據日本氣象廳資料顯示，今年第三號颱風「辛樂克」生成。中央氣象局說，該颱風會往越南走，對台灣無直接影響。不過受到菲律賓東方熱帶性低氣壓影響，明起全台變天有雨。

根據氣象局最新資料，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今天下午2時發展為輕度颱風，編號第三號（國際命名SINLAKU，中文譯名辛樂克)，預測朝西北西往海南島前進，對台灣地區無直接影響。

下午2時的中心位置在北緯18.0度，東經108.9度，以每小時17公里速度，向西北西進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑150公里。

氣象局說，因為對台灣無直接影響，不會發布海上警報。反倒是上午8時菲律賓東方海面又形成一個熱帶性低氣壓，預計明天形成第四號颱風哈格比，成颱同時可能發布海警。

氣象局說，該熱低壓下午2時的中心位置在北緯20.9度，東經127.9 度，以每小時20公里速度，向西北進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局說，該熱低壓或颱風明下半天到後半天會從台灣東北方海面通過，明晚到後天是最接近的時候，詳細狀況還是要再觀察。雨勢部分，受到菲律賓東方熱低壓外圍環流影響，明天東半部和南部全天有雨，午後雷陣雨範圍加廣，中部以北留意大雨或豪雨；後天則是全台都要留意大雨或豪雨。

下周一雖然菲律賓東邊熱低壓或是颱風會通過北上遠離台灣，仍在低壓帶裡，環境偏南風，南部及花東還是有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北慎防大雨或豪雨。