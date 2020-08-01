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苗栗中彰投雲嘉大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊冰雹

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。圖／氣象局提供
中央氣象局針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。圖／氣象局提供

中央氣象局針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分。慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲。

路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。冰雹影響人車安全。勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置，避免用蓮蓬頭淋浴。

大雷雨即時訊息示警區域：

苗栗縣：卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉、泰安鄉。

台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區。

彰化縣：彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉。

南投縣：南投市、草屯鎮、名間鄉、國姓鄉。

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉。

嘉義縣：大林鎮。

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