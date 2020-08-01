聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗中彰投雲嘉大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊冰雹
中央氣象局針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分。慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲。
路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。冰雹影響人車安全。勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置，避免用蓮蓬頭淋浴。
大雷雨即時訊息示警區域：
苗栗縣：卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉、泰安鄉。
台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區。
彰化縣：彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉。
南投縣：南投市、草屯鎮、名間鄉、國姓鄉。
雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉。
嘉義縣：大林鎮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言