苗栗中彰投雲嘉大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊冰雹

今年夏天好熱，全台各地每天上演「飆高溫」，日前台北市更打破了124年的最高溫紀錄，民眾想不開冷氣都難，但一方面又會很擔心電費也跟著「飆高」，有網友就說自己幾乎每天開24小時，溫度只開29度頂多26度，帳單來一看，電費快一萬元，不知道是不是冷氣問題，好奇想問問看其他人。

2020-08-01 13:44