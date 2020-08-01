11縣市大雨特報！ 台中至屏東及竹苗山區注意雷擊強風
中央氣象局發布11縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台中至屏東地區及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區注意落石。
今天東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率，基隆北海岸、宜蘭及恆春半島沿海空曠地區將有較強強陣風，熱帶性低氣壓外圍環流影響。
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