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彰化、雲林大雷雨慎防冰雹 示警區域看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分止。圖／氣象局提供
氣象局針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分止。圖／氣象局提供

中央氣象局針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分止。示警區域包含彰化縣溪州鄉、雲林縣莿桐鄉。

氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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