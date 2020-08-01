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林佳龍塞在雪隧遲到近1小時喊要檢討 高公局回應了
曾要民眾做「聰明用路人」的交通部長林佳龍，今天走國道5號到宜蘭參加龜山島開放觀光20周年慶祝活動，卻因雪隧大塞車，足足遲到50分鐘，直言「感受到爆炸性的旅遊」，交通部正從端午連假大塞車的經驗上做檢討改善，對如何降低國5負荷，一定會做更大努力。
對此，高公局長趙興華說，有關國5塞車部分，目前仍在檢討當中，預計中秋前會有具體措施。
高公局副局長吳木富則說，連續假期國5塞車問題，先前已有委託相關專家學者討論。平常周五、周六雪隧都會塞，暑假又會更嚴重一點，很多是全家要出遊。目前都有請交控中心隨時掌握，特別加強監控跟管制，像是匝道儀控管制、北上高乘載管制等，至於其他措施的實施要經過更詳細討論，且須有完整配套才會執行。
吳木富說，國5畢竟只有一條路，很難完全不塞，需求大於所能提供的服務太多，要達到一定的減量對民眾勢必會有行的限制，想取得平衡點需要更多討論。民眾現階段可以多利用大眾運輸，或適度調整走北宜、台九線等，會比較不塞，南下則可以提早出發避開塞車潮。
吳木富說，高公局不會逃避責任，該面對、該檢討的都會去做。
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