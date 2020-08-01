冷氣定溫「29度」每天吹 他收到帳單近萬嚇傻

今年夏天好熱，全台各地每天上演「飆高溫」，日前台北市更打破了124年的最高溫紀錄，民眾想不開冷氣都難，但一方面又會很擔心電費也跟著「飆高」，有網友就說自己幾乎每天開24小時，溫度只開29度頂多26度，帳單來一看，電費快一萬元，不知道是不是冷氣問題，好奇想問問看其他人。

網友在PTT八卦版發問說，租屋三房兩廳，幾乎每天開24小時，溫度只開29度，最多到26度，結果收到帳單，電費總額竟然高達9,197元，逼近一萬，讓他質疑是不是冷氣問題，其他可能還有電腦很少關，洗衣機洗脫烘好像也很吃電。

有人質疑為什麼要開24小時，原PO解釋因為老婆剛生完小孩，小孩怕熱，所以才會開冷氣一整天，至於烘衣服，因為可以洗完後不用曬，很適合懶人。

網友看完也紛紛回應「這一定不是變頻」、「烘衣本來就很吃電」、「窗型本來就比較耗電，叫房東換變頻別傻了」、「你半年的電費，就可以買一台一級變頻啦」、「電腦沒關真的很費電，電力都是不經意間流失掉的」、「住透天一家三口 一年電費6000塊給你參考一下，每年大概從4月中到11月底 ，人在家一定開冷氣」、「貴，我一天開12小時，兩個月電費總共1000元左右」、「換了啦，盤子貴」。

日前南投有一名91歲老翁因為擔心電費過高，即使熱也捨不得開冷氣，導致全身乏力頭暈，幸好最後及時送醫，治療後無大礙，醫師指出，無論是熱衰竭或中暑，應將患者立即移送到陰涼處，除去身上多餘的衣物，可以用濕冷毛巾擦拭，或以搧風方式幫助降溫，人體如果長時間處於高溫狀態，許多生理機能就會出現障礙，進而引發嚴重後遺症。