醫院免費為男性篩檢攝護腺指數 病友捐百萬響應

童綜合醫院去年與中華民國泌尿腫瘤關懷協會發起PSA(攝護腺指數)公益篩檢活動，獲得不錯成效與迴響，今年8月繼續推廣，只要50歲以上男性，或40歲以上具攝護腺癌家族病史男性的篩檢資格，就可免費受檢，為父親的健康把關。

童綜合醫院副院長歐宴泉表示，攝護腺癌名列台灣男性癌症第5位，攝護腺癌早期沒有任何症狀，許多民眾發現罹癌時已是晚期，錯失治療黃金期，台灣民眾飲食西化，近40年來台灣攝護腺癌發生率增加約60倍，及死亡率增加約20倍，但攝護腺癌是可早期診斷，早期治療，也可根治的癌症，為讓民眾能盡早發現疾病，降低攝護腺癌晚期發現的比率，童綜合醫院及中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作推廣攝護腺癌篩檢，連續兩年發起PSA公益篩檢活動，希望讓更多人重視家人並關心自己的健康 。

歐宴泉說，去年進行的免費公益PSA篩檢活動，1個月共有近4千位符合資格的男性參加，有15%的人篩檢出攝護腺指數異常，異常指數民眾中有60%會回診進行詳細檢查；經由PSA篩檢而出現異常指數的民眾中，進一步切片診斷為攝護腺癌的民眾中，約70%是早期攝護腺癌，另30%是中期攝護腺癌。

中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事林其業，因健康檢查意外檢查出PSA指數高達69(參考值0至4)，跑了3家醫院，幾乎可確定是攝護腺癌中後期而不願開刀，經歐宴泉手術後迄今8年多，狀況都良好，因此他深切感受到定期篩檢的重要性，為幫助更多男性能儘早發現、早期治療，特地捐贈100萬元給醫院，讓更多人受惠。

童綜合醫院今年8月再與中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作舉辦「守護爸爸的健康，攝護腺免費篩檢」活動，8月3日至7日在童綜合醫院梧棲院區地下1樓提供免費PSA篩檢服務，只要50歲以上男性，或40歲以上具攝護腺癌家族病史男性的篩檢資格，就可免費受檢。另外，8月10日至9月4日，與童綜合醫院合作社區醫療群的50家診所也合作辦理免費PSA篩檢，一起為民眾健康來把關。