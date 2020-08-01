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K董親自執飛！ 星宇航空8月7日推飛行體驗 限量188名
不讓長榮、華航專美於前，星宇航空今天在臉書宣布8月7日啟航「好想出國 飛行假期體驗」，限量188名乘客，由董事長張國煒執飛。星宇說，相關細節下周公布。
星宇說，該飛行體驗由KLOOK獨家首賣，即將開賣，歡迎星宇迷來乘坐全球會修飛機又會開飛機的張國煒所執飛的班機。不僅同機，還給你STARLUX星級獨家航線飛行體驗。
星宇說，除了享受純飛行體驗，也提供機加酒歡樂全家餐，完整度假感覺破表。該航班預計航行時間約三小時。
星宇說，該體驗除了K董親自執飛，免稅預購七五折，預購和機上優惠不限件數（菸酒及部份商品不適用）。
此外，還能享受空中米其林，Longtail x 胡同燒肉。亦有機上電影院，窄體客機全艙等皆有個人獨立娛樂系統(IFE)。最後是能欣賞到天上專屬最佳航空新制服。
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