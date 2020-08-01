2熱低壓都有成颱可能 鄭明典分析為何塊頭差很大

太平洋目前有兩個熱帶性低氣壓。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這兩個熱低壓的塊頭實在差很大。因為南海的熱低壓是季風低壓，季風系統範圍很大；至於另一熱低壓是東風波擾動，東風波在太平洋高壓南緣，或多或少有受到高壓的壓抑。

氣象局說，熱帶性低氣壓995百帕，在中西沙島海面，向西北西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。熱帶性低氣壓1004百帕，在琉球南方海面，向西北移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

今天東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率，基隆北海岸、宜蘭及恆春半島沿海空曠地區將有較強強陣風。

明天熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東半部、南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，西半部地區有局部短時大雨或豪雨發生的機率，清晨北部地區亦有零星短暫陣雨；明天基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。