交長塞在雪隧 林佳龍：感受爆炸性旅遊威力會檢討改善

交通部長林佳龍今天走國5到宜蘭參加龜山島開放觀光20周年的慶祝活動，卻因雪隧大塞車，足足遲到50分鐘。他說「感受到爆炸性的旅遊」，交通部正從端午連假大塞車的經驗上做檢討改善，對如何降低國5負荷，一定會做更大努力。

龜山島從2000年開放登島，成為宜蘭重要觀光資產，今年邁入第20年，交通部東北角風景區國家管理處今天邀請交通部長林佳龍、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀等人，與6名名字有「龜」的台灣、日本人士，一同搭船登島慶祝。

船隊原定9時出發，但林隹龍卻因為雪隧大塞車遲到，船隊準時9時出發，東北角風管處另安排公務船，載林佳龍到龜山島會合，林佳龍登上龜山島時，比預定時間晚了50分鐘。

交通部長林佳龍親自見證雪隧大塞車，他表示，這一周他到宜蘭兩次，一次是星期一，一次是今天星期六，車況差異很大，今天「感受到爆炸性旅遊的威力」。

林隹龍說，交通部希望加速推動公共運輸，特別是以宜蘭為中心的三鐵共構，包括高鐵台北延伸到宜蘭、東部快鐵，還有台鐵高架化，也會加強公路客運，提供更好的大眾運輸。

端午連假國5大塞車引發民怨，林佳龍說，之後交通部展開深入檢討，降低國5負荷；他說，中秋連假即將到來，可以想像國人出遊的量還是非常大，形勢依舊險峻，會以嚴謹態度在改善措施上做檢討，一定會做更大的努力，也希望大家多善用1968和幸福公路的APP。

至於龜山島現行每天總量管制1800人，是否提高？林隹龍說，目前總量管制的效果不錯，考量到交通工具的承載量和整個島的負荷，會以比較精致旅遊的標準來看待總量的管制，提供高品質的深入旅遊服務，才能夠永續發展。

近來爆炸性旅遊造成離島環境負擔，林隹龍說，對於外島或特殊景點，如果縣市政府有一些配套措施，交通部會加以了解，提供專業意見供參考。