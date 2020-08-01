萬人擠爆澎湖！重點盛事「花火節」起源竟是18年前一場空難

因新冠肺炎疫情關係，國境未開，離島「偽出國」的民眾爆量，澎湖縣統計，截至29日為止，已經有26萬人登島，與去年同期相比，七月登島人數成長三成，估計與花火節有關，而有人也提到花火節來源，竟然是和18年前的一場華航225死嚴重空難有關。

這起意外發生在2002年5月25日，1架華航611號班機，由中正國際機場(桃園國際機場)飛往香港國際機場，在半途於澎湖馬公市東北方的34,900呎高空處解體墜毀，造成機上人員共225人全數罹難，為發生在台灣境內死傷最嚴重的空難，前立委游日正也在空難中喪生。

這次空難嚴重打擊了澎湖的觀光產業，據「三立新聞網」報導，在地導遊黃小姐指出，當時謠傳澎湖的海洋生物都會「吃屍體」，導致人心慌慌，隔年華航為了補償當地旅遊業，便與澎湖縣政府合作，贊助澎湖縣政府首辦煙火秀，從此花火節就成為暑假的例行活動，且一年比一年還盛大，成了不少民眾到澎湖觀光的必備行程。

原本的花火節一天只有2次，每次僅5分鐘，且僅有單顆煙火輪流施放，後來因為成效有佳，帶動觀光旅遊市場，越來越多企業贊助，規模才逐漸增大。2019年，22場次的花火節施放中，觀光人數約42萬人，為歷年來觀光人數新高，今年因為疫情影響而延期，從7月一路至9月，「偽出國」的盛行，澎湖更出現有如跨年般場景，人數可望突破新高。