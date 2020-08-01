2熱低壓接連生成都恐成颱 氣象專家指它對台灣影響最大

7月沒有颱風生成，天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，目前南海至菲律賓東方的季風槽孕育了兩個熱帶性低氣壓，環境風切小、海溫暖，南海熱低壓研判24小時內有機會發展為颱風，預測朝海南島及越南北部而去。

至於菲律賓東方海面的熱低壓，他說，似乎仍以熱帶性低氣壓的機率高，朝西北的方向前進。明天北部和東北部的風浪很大，天氣也會受到它的影響，下周一全台整天有雨，北部和東北部雨勢明顯。

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，7月結束，也正式創下有史以來第一次7月份沒有颱風形成於西北太平洋海域的紀錄，同時在7月份也沒有任何颱風在西北太平洋海域活動，今年也是自1998年以來，1-7月颱風數量最少的一年，1998年的1-7月僅1個颱風出現（妮寇兒），今年則是2個颱風黃蜂、鸚鵡。

吳聖宇說，南海熱低壓呈現季風低壓型態，外圍風速強，內部風速弱，內核區的雲雨帶結構建立較差，強度增強緩慢，目前已經趨向海南島附近，仍有機會發展為颱風，預估未來將會通過海南島附近後趨向越南北部一帶，對台灣沒有直接的威脅性。

吳聖宇表示，在季風低壓槽東端的熱低壓，環流較小，配合高空冷心低壓帶來的良好輻散，深對流在環流中心附近爆發，強度有發展趨勢，未來將沿著高壓邊緣往台灣東北部海面靠近，速度頗快，明天逐漸進入台灣以東，下周一迅速掠過台灣東北部海面，到了下周二就會進入大陸沿岸並且逐漸減弱消失。

他說，由於它的強度有逐漸發展趨勢，可能成為輕度颱風，明天到後天之間移動的路徑值得密切留意。

吳聖宇說，如果高壓勢力仍較西較強，該熱低壓通過台灣東北部海面時就會比較接近陸地，雖然因為環境氣壓場配置的關係，它的風場結構將會呈現東強西弱的分布，比較強的風會落在東側，但是如果離陸地靠得太近，對北台灣的天氣勢必還是會有比較大的影響。

吳聖宇表示，甚至進一步成為颱風的話，也不排除發出警報的可能性，所以對於它未來的變化要多加觀察，目前仍有很大的不確定性，距離台灣不遠，可以應變的時間較短，要多留意今明兩天最新的氣象資訊。

今天仍受太平洋高壓影響，上午在迎風面台東、恆春半島等地有局部短暫陣雨，午後在西部竹苗以南山區有局部熱對流雷雨，可能出現局部短時較大雨勢機會。

吳聖宇說，明天隨著熱低壓北上靠近，台灣附近陷入低壓帶內，大氣轉趨不穩定，主要反應在山區午後雷雨增多的情況，可能出現局部大雷雨，外出活動，尤其前往山區務必要多加小心注意，晚間起受熱低壓外圍環流影響，北部、東北部有短暫陣雨出現的機會。

下周一的天氣變動較大，他說，如果熱低壓靠得夠近，台中苗栗以北到宜蘭一帶受其影響，將有陣雨發生機會，山區不排除出現局部較大累積雨量，如果稍微遠一些，在這些地方也是會有短暫陣雨，不過雨量會減小一點。

中南部還有花東一帶，仍要留意山區午後雷雨發展帶來局部較大雨勢的可能性。晚間之後隨著熱低壓北上趨向大陸沿海，台灣附近轉偏南風到西南風，帶動水氣北上，中南部、恆春半島及台東地區有短暫陣雨或雷雨，並有可能出現局部較大雨勢機會。

他說，下周二熱低壓已經進入大陸並且減弱消失，台灣附近位於高壓邊緣，仍為西南風到偏南風環境，迎風面中南部、恆春半島及台東地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地方午後山區有熱對流雷雨，仍可能出現局部較大雨勢。

下周三之後高壓再度西伸增強，一直到下周末台灣將恢復夏季典型山區午後局部雷雨的天氣型態。他說，之後要再出現季風低壓槽或是有利於颱風發展的環境，可能又要再等一段時間了。