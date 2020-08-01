用了之後下場很慘！ 醫師：3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

民間草藥、來路不明藥品、藥膏等偏方多，千萬別拿來亂吃、亂用！一名60歲婦人以為草藥「黑面馬」外敷傷口好得快，二天後傷口惡化成化學性皮膚炎合併蜂窩性組織炎，險些截肢，還有一名紅斑性狼瘡病患拿南非葉降肝火退斑，結果狂拉肚子送醫，對病情也沒幫助、民眾拿守宮木打成汁當減肥偏方大量喝，結果心律不整、肺纖維化換肺。

台中市開業整形外科醫師李世一說，來路不明藥膏、偏方宣稱能治療燒燙傷多數是騙人的，原因有三，第一是運氣好，第二是傷的很輕，不需特別治療也可以好，第三是花費大量時間等候傷口自行癒合，奉勸民眾，燒燙傷的傷口若不能在3周內癒合，應就醫治療。

李世一指出，這名婦人右膝外敷「黑面馬」就醫確診為化學性皮膚炎合併蜂窩性組織炎，經接受治療，一周後痊癒，未留下明顯疤痕。黑面馬在臨床上已有許多不良反應的案例，造成皮膚過敏紅腫、甚至潰爛，已經有很多醫師呼籲不要亂用，但仍有民眾以為藥草是天然的最好，結果事得其反，還得醫師幫忙善後。

中國醫藥大學附設醫院內科部消化系主治醫師許偉帆說，一名紅斑性狼瘡病患因臉上有紅斑、口腔潰爛，拿南非葉泡茶當降肝火退斑偏方，結果喝完後卻狂拉肚子掛急診，事後檢查也發現，對病況沒有助益。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，洪東榮說，南非葉別名扁桃斑鳩菊，民間易聽信偏方拿來降血壓、抗癌誤用，根本沒實證；另有民眾以外來植物守宮木打成汁當減肥偏方大量喝，結果出現心律不整、肺纖維化換肺。很多草藥具毒性，吃多可能中毒，也要考量農藥殘留問題，建議別把草藥拿來治病，也不要過度使用。

衛福部呼籲民眾，草藥成分複雜且安全性未經證實，若隨意服用將危害自身健康，生病應至醫療機構接受診療，依醫囑服藥，健康才有保障。