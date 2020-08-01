哈格比颱風最快明天生成！ 逼近台灣 恐發布海警

目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓。圖／取自氣象局網站 （10:40更新）

中央氣象局發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1004百帕，今天上午8時在鵝鑾鼻東南東方870公里的海面上，向西北移動，時速20公里。

在台灣東南部、東北部及北部海面航行及作業船隻特別注意；一旦發展為颱風，氣象局有發布颱風警報的可能，隨時注意氣象局最新氣象資訊。

明天起台灣附近各海面風浪將逐漸增大，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

（10:25更新）

又一熱帶性低氣壓形成。昨天上午8時，南海有一熱帶性低氣壓，預計今天形成今年第3號颱風辛樂克，不過對台灣無直接影響。中央氣象局說，上午8時菲律賓東方海面又形成一個熱帶性低氣壓，預計明天形成第4號颱風哈格比，成颱同時可能發布海警，明下半天到後天距離台灣最近，全台留意大雨或豪雨。

氣象預報員張承傳說，南海熱低壓仍未形成颱風，今天有機會增強，路徑往越南前進。

張承傳說，需要留意的是今上午8時菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，明天可能增強為輕度颱風，往西北朝台灣東方海面，明下半天到後半天會從台灣東北方海面通過，明晚到後天是最接近的時候，詳細狀況還是要再觀察。

雨勢部分，張承傳說受到菲律賓東方熱低壓外圍環流影響，明年東半部和南部全天有雨，午後雷陣雨範圍加廣，中部以北留意大雨或豪雨；後天則是全台都要留意大雨或豪雨。

張承傳說，下周一雖然菲律賓東邊熱低壓會通過北上遠離台灣，仍在低壓帶裡，環境偏南風，南部及花東還是有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北慎防大雨或豪雨。