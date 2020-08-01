8月新制！ 高鐵全面恢復班次 台鐵5日起28天前可訂票

雙鐵8月新制。因應疫情趨緩、旅運需求增加，高鐵8月1日起全面恢復每周提供1016班次旅運服務。至於台鐵，為便利旅客及早規畫行程，台鐵5日零時起，從提前14天改為提早28天前就開放預售車票。

高鐵受疫情影響，實施短期調整班表，每周開行828班次列車。經滾動式檢討，5月下旬以來，持續調增班次服務，繼6月30日起每周開行達961班次後，規畫自8月1日起全面恢復每周提供1016班。

高鐵說，旅客可依出發日前28天售票規則，透過24小時服務的高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票，歡迎多加利用。

台鐵則是從5日起，旅客可於乘車日前四周開始訂票，每逢周五可多預訂二天至四周後周五、六、日乘車票。與高鐵不同是，高鐵營運迄今一直是開放預售乘車日前28天車票，唯一差別是含訂票日計算，台鐵則不包含。

台鐵舉例，8月5日開放預訂至9月2日乘車票，依此類推。如8月10日周一開放預訂9月7日周一乘車票，；8月14日周五開放預訂9月11日周五、9月12日周六及9月13日周日乘車票。至於適逢連假，台鐵說會視情況再調整公告，預估10月1日中秋節當天車票，最快9月2日可訂，另外因為國慶連假與中秋相近，正在評估是否同時開放訂票。

台鐵說，車站窗口預售時間為開放訂票日上午9時，訂票後取票則不限時間，現場售票與網路訂票連線使用同一座位檔，不另保留座位現場販售，請旅客多加利用網路訂票。

台鐵相關訂票規則調整如下：

一、「花東常態實名制」車票調整為開放訂票日起前三日提供符合資格旅客優先訂票。

二、「連假加班實名制」車票調整為開放訂票日起至乘車前三日提供符合資格旅客優先訂票。

三、TR-PASS調整為30日前開放預購，預購時須選定啟用日（販售當天起算30日內均可選定啟用日），有效期限為啟用日往後連續使用三日或五日（視旅客購買三日券或五日券而定）。

四、團體票訂購期限調整為乘車前2個月至乘車前35天（五周）。

五、退票手續費級距調整如下

(一)乘車日當天退票：每張按票價百分之二十核收，且不得低於20元。

(二)距乘車日二日至三日：每張按票價百分之十核收，且不得低於20元。

(三)距乘車日四日至二十五日：每張20元。