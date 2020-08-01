國研院打造實驗鼠諾亞方舟 預防斷種危機

疫情不只影響人類健康，也可能讓實驗動物頓失依靠。國家實驗動物中心打造「實驗鼠諾亞方舟」，透過負196℃液態氮保存實驗鼠胚與精子，讓他們日後「解凍復活」，不僅有助度過短期緊急狀況，也有利國際交流。

科幻電影裡面，不時看到主角冰封10年後再重新復活過來的劇情，在實驗動物身上也同樣適用。為了克服動物老化問題，加上飼育空間有限，國家實驗研究院（國研院）動物中心也在2009年成立國家實驗鼠種原庫，成為全球第19個登錄在國際小鼠品系資料庫（International Mouse Strain Resource, IMSR）的種原庫，目前對外提供350種台灣開發特殊品系小鼠。

國家實驗動物中心副主任秦咸靜接受採訪時表示，國家實驗鼠種原庫就像一艘實驗鼠的諾亞方舟，保存特殊鼠胚。種原庫為了分散風險，在台北、台南都有分庫，建立異地備援機制，目前這艘諾亞方舟上，總計共有60多萬鼠胚。

今年疫情爆發，不少國外動物中心面臨封城或人手不足的難題，營運亮紅燈，有些地區可能得無奈犧牲實驗動物生命，甚至，特殊的實驗動物需要培育多年，疫情一來，也導致多年研究中斷。「蠻多國外研究人員這陣子都覺得很無奈。」

因此4月時，國家實驗動物中心考量疫情，特別啟動「方舟服務專案」以及增加活體代養的保種機制，希望讓珍貴的實驗動物度過疫情難關。

秦咸靜認為，國家實驗鼠種原庫也像「不孕症中心」，透過冷凍技術與助孕技術，保存實驗鼠已人工受精的受精卵與精子，讓特殊品系不會斷種，研究也能持續下去。

她舉例，許多基因改造鼠其實是人類對抗疾病的第一線幫手，譬如「螢光鼠」，透過基因轉殖讓骨骼發出螢光，有助團隊進行骨骼研究，相關品系也保存在種原庫中，研究者可以申請、支付「解凍」費用後，就可以復育來做研究。

秦咸靜也提到，實驗鼠胚或精子雖然保存在液態氮桶，但冷凍技術的溫度掌控十分關鍵，就像人類凍卵、保存臍帶血一樣，雖然一度按下生命的暫停鍵，但解凍後還要確保細胞可以恢復原有狀態與功能才行。「這個大冰箱如果忘記填充液態氮、或是打開蓋子太久，大概回溫到-100℃，之後復育也可能失敗。」

秦咸靜表示，國家實驗鼠種原庫的建立也有助於實驗動物的國際交流，成立至今，共有約560次申請紀錄，來自國內外研究團隊。

事實上，實驗鼠胚的機票費比本身還要貴，實驗鼠胚約新台幣幾千元，但光機票費運輸到歐美地區就需要8到10萬元。她也自豪地說，這代表台灣提供的實驗鼠胚夠有價值，外國研究者才會來申請。