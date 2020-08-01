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熱擾動快速向東北方海面接近 下周一最接近台灣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天受到太平洋高壓帶來的偏東風到東南風影響，台灣各地多是晴時多雲、日照強烈，氣溫偏高的夏季型天氣。本報資料照片
今天受到太平洋高壓帶來的偏東風到東南風影響，台灣各地多是晴時多雲、日照強烈，氣溫偏高的夏季型天氣。本報資料照片

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天受到太平洋高壓帶來的偏東風到東南風影響，台灣各地多是晴時多雲、日照強烈，氣溫偏高的夏季型天氣，但東南部全天有短暫雨，山區午後仍有局部雷陣雨。

今天各地高溫北部35-36度，中南部33-34度，東半部33-34度。山區留意午後降雨造成的溪水暴漲。另外台灣沿海風浪都在增強中，前往海濱也要留意自身安全。

他說，目前在台灣附近有兩個熱帶系統，一個是在南海的熱帶性低氣壓，雖然它有機會發展為颱風，但正往越南北部前進，對台灣沒有直接影響。不過周日起偏南風增強，此低壓的外圍水氣北上，南部與東南部將轉為多雲時陰陣雨的天氣，中北部與東北部山區午後雨也會變得明顯。

廖于霆表示，另一個熱帶擾動在台灣東南方海面，正快速向台灣東北方海面接近中，預計下周一最接近台灣，將從台灣東北方外海掠過北轉，因為它的結構不佳，接近台灣時可能只會達到熱帶性低氣壓強度，不過它的外圍環流在下周一將為新竹以北山區帶來較明顯陣雨，同時西南風增強，下周一、周二南高屏也都會有比較大陣雨發生機會。

今天天氣不錯，但明天到下周二台灣位處低壓區中，天氣不穩定。下周三低壓帶遠離，太平洋高壓重新籠罩，台灣又會再恢復晴熱穩定山區午後雷陣雨的夏季型天氣。

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