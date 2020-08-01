69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

不斷破紀錄的7月。天氣風險公司在臉書「 天氣風險 WeatherRisk」表示，7月打破5項紀錄，尤其西北太平洋7月沒有颱風生成，是1951年有紀錄以來首見。整個7月幾乎只有一種天氣系統在影響台灣，那就是太平洋高壓，除了熱，還是熱。

「 天氣風險 WeatherRisk」表示，其他紀錄包括，台北氣象站7月24日測得39.7度，百年觀測歷史最高溫；7月24日連續17天高溫突破36度、連續4天高溫突破38度，皆為歷史連續高溫紀錄。以及大武氣象站7月26日測得40.2度，1939年設站以來最高溫。還有金門氣象站7月31日測得39.1度，建站16年以來最高溫。

「 天氣風險 WeatherRisk」表示，南海上空的熱帶性低氣壓雖然對台灣沒有直接影響，但其外圍水氣及西南季風在周日開始會對台灣的天氣帶來變化。

今天迎風面東部至恆春半島天氣陰雨，偶有較大雨勢。其餘各地天氣多雲到晴，中部山區午後有短暫陣雨或雷陣雨。

周日至下周二環境水氣增加，配合西南季風，大氣不穩定度高。在嘉義以南、東部至恆春半島，天氣陰雨，會有較明顯雨勢伴隨閃電發生。中北部山區午後熱對流發展旺盛，甚至連平地都有短時較大雨勢。

下周三後高壓逐漸增強，各地降雨趨緩，又回到高溫悶熱、午後雷陣雨的天氣型態。