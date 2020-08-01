聽新聞
test
0:00 / 0:00

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
南海上空的熱帶性低氣壓雖然對台灣沒有直接影響，但其外圍水氣及西南季風在周日開始會對台灣的天氣帶來變化。圖／取自臉書「 天氣風險 WeatherRisk」
南海上空的熱帶性低氣壓雖然對台灣沒有直接影響，但其外圍水氣及西南季風在周日開始會對台灣的天氣帶來變化。圖／取自臉書「 天氣風險 WeatherRisk」

不斷破紀錄的7月。天氣風險公司在臉書「 天氣風險 WeatherRisk」表示，7月打破5項紀錄，尤其西北太平洋7月沒有颱風生成，是1951年有紀錄以來首見。整個7月幾乎只有一種天氣系統在影響台灣，那就是太平洋高壓，除了熱，還是熱。

「 天氣風險 WeatherRisk」表示，其他紀錄包括，台北氣象站7月24日測得39.7度，百年觀測歷史最高溫；7月24日連續17天高溫突破36度、連續4天高溫突破38度，皆為歷史連續高溫紀錄。以及大武氣象站7月26日測得40.2度，1939年設站以來最高溫。還有金門氣象站7月31日測得39.1度，建站16年以來最高溫。

「 天氣風險 WeatherRisk」表示，南海上空的熱帶性低氣壓雖然對台灣沒有直接影響，但其外圍水氣及西南季風在周日開始會對台灣的天氣帶來變化。

今天迎風面東部至恆春半島天氣陰雨，偶有較大雨勢。其餘各地天氣多雲到晴，中部山區午後有短暫陣雨或雷陣雨。

周日至下周二環境水氣增加，配合西南季風，大氣不穩定度高。在嘉義以南、東部至恆春半島，天氣陰雨，會有較明顯雨勢伴隨閃電發生。中北部山區午後熱對流發展旺盛，甚至連平地都有短時較大雨勢。

下周三後高壓逐漸增強，各地降雨趨緩，又回到高溫悶熱、午後雷陣雨的天氣型態。

「 天氣風險 WeatherRisk」表示，在菲律賓東方有另一顆熱帶擾動發展，下周三後高壓逐漸增強，各地降雨才會趨緩。又回到多雲到晴，午後雷陣雨的天氣型態。

7月高溫打破4項紀錄。圖／取自臉書「 天氣風險 WeatherRisk」
7月高溫打破4項紀錄。圖／取自臉書「 天氣風險 WeatherRisk」

高溫 恆春

延伸閱讀

辛樂克颱風將生成 吳德榮：菲東海面另有熱帶系統發展

3號颱辛樂克恐生成 明起影響台灣

【今日精摘】多名立委遭檢調搜索／三號颱風恐形成

恆春半島及台東大雨特報！ 11縣市飆高溫

相關新聞

69年來首度7月沒颱風生成！ 明天起天氣劇變

不斷破紀錄的7月。天氣風險公司在臉書「 天氣風險 WeatherRisk」表示，7月打破5項紀錄，尤其西北太平洋7月沒有...

澎湖擬收旅遊稅 最快2年後上路

國旅大爆發，澎湖更是熱點，澎湖縣政府有意規畫「旅遊稅」推總量管制，最快兩年後上路。

旅遊以價制量？學者：還不如限制機位

為有效管制人潮，以提升旅遊品質和清潔，澎湖縣擬加收旅遊稅，不過學者認為效益不大，還不如限制飛機機位；業者則說，希望地方政...

桃園本土登革熱擴大 確診增至13例

桃園市本土登革熱疫情再擴大，昨天新增4例，累計確診已達13例。桃園市府衛生局表示，這4例為35歲至61歲男性，都有指標里...

偽出國解癮 上月逾26萬人玩澎湖

國境未開，民眾只能靠離島「偽出國」解乾癮，澎湖縣政府統計，截至廿九日已有廿六萬人登島，並規畫未來以「旅遊稅」方式推動總量...

辛樂克颱風將生成 吳德榮：菲東海面另有熱帶系統發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，...

3號颱辛樂克恐生成 明起影響台灣

中央氣象局統計，歷年七月平均生成三點六個颱風，但由於今年太平洋高壓勢力較強，打破自一九五一年整個七月都沒颱風生成紀錄；不...

遊南園 看盡園林之美

由聯合報系有行旅推出的「企業家山居歲月系列」之二「南園文化美學之旅」，帶領旅人在華人世界最大山中園林，享受宮廷畫苑裡文人...

愛肝達人站／酗酒喝到吐血 只能換肝保命

老闆與員工開檢討會。結尾時老闆很嚴肅的說：「我決定下詔『罪』己。」

健康你我他╱補水防中暑 身體內外都要涼

大暑那一天，天氣酷熱，剛從外面開會回來，一身盛裝未卸，隨即與友人爬山運動去。未料，平日健步如飛的我，竟然舉步維艱，全身悶...

長者吞嚥障礙 慎防吸入性肺炎

前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆咳導致吸入性肺炎住院，於7月30日病逝。其實這就是長照醫學常見的「吞嚥困難」問題。一般會產...

科普好健康／微創血管栓塞術新用途 緩解慢性骨關節疼痛

五十肩、網球肘、膝關節炎、足底筋膜炎等患者常見四肢慢性骨關節疼痛，大部分透過口服或局部藥物注射、復健，症狀可緩解，但少數...

熱門新聞

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

等了十多年！ 捷運民汐線第二期通過環評 拚2年後動工

今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨

獨吞15億彩金逃離台灣？ 網曝難度高「曾有人私吞被判刑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。