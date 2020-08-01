辛樂克颱風將生成 吳德榮：菲東海面另有熱帶系統發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，太平洋高壓及季風低壓的交界面，有北乾南濕的特性，今天受到其東南風的影響，花東有明顯降雨。

今天北台灣晴朗炎熱，桃園、新北局部地區有異常高溫38度以上出現的機率，要注意防曬、防中暑；中南部多雲時晴、南部偶有零星降雨；午後中南部山區亦有對流發展的機率，部分平地受影響。北部25至37度、中部24至36度、南部24至34度、東部23至34度。

他說，中央氣象局潛勢預測圖顯示，熱帶低壓通過海南島附近後，往越南北部前進，今天有機率發展成今年第3號颱風辛樂克，但受到季風低壓環流的包圍，限制其未來增強，充其量僅能維持輕颱下限的強度，對台無影響。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明天季風低壓輸送至台灣附近的水氣逐漸增多，大氣漸趨不穩定，將轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，尤其午後的機率最高，不排除有較劇烈的天氣。

下周一、周二台灣附近水氣多，大氣不穩定，有陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率。明起三天海面的風浪轉大，海上及岸邊活動也應注意。

吳德榮說，菲律賓東方海面另有熱帶系統發展；美國系集模式(GEFS)模擬顯示，明天通過台灣東部海面；下周一掠過東北部海面。其21條模擬路徑雖分歧不大，但仍有部分是比較接近陸地的，況且強度模擬理論上有較大的不確定，而其未來動態的改變，對明天至下周二的天氣是具有關鍵性的影響，應持續觀察。

下周三至周五熱帶系統皆已遠離，各地恢復為晴朗炎熱，午後對流發展，有局部雷陣雨的天氣。