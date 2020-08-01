3號颱辛樂克恐生成 明起影響台灣

中央氣象局統計，歷年七月平均生成三點六個颱風，但由於今年太平洋高壓勢力較強，打破自一九五一年整個七月都沒颱風生成紀錄；不過，氣象局說，昨上午八時，在南海形成的熱帶性低氣壓，預計今晨到上午有機會生成今年第三號颱風辛樂克，明天起影響台灣。

氣象預報員張承傳說，該熱帶性低氣壓朝海南島跟越南前進，有持續增強可能，不排除發展成颱風。雖然不會直接影響台灣，但所在環境低壓帶北抬台灣上空，明起至下周二將為台灣帶來雨勢。除了花東、南部整天有局部大雨或豪雨外，午後雷陣雨範圍將擴大到西半部和東半部山區，各地高溫略降兩度左右，出現極端高溫機率低。

此外，張承傳也提到，菲律賓東邊有一熱帶擾動，正往台灣東北方北上，明後天通過台灣東北方海面，強度會慢慢增強，不排除來到熱帶性低氣壓等級，其強度跟遠近會影響天氣，不過仍需觀察。

昨除了創下七十年來，首度七月無颱風的紀錄，高溫也寫下紀錄。張承傳說，金門站昨飆卅九點一度，創下該站建站十六年來新高，主要是和東南風沉降有關；新竹卅七點七度也是該站今年最高溫；桃園不少地區出現卅八度以上高溫。

氣象局長鄭明典說，東風沉降的熱區，包括桃、竹、苗靠海一側，還有金門，尤其金門的焚風常和新竹的高溫連動。儘管距離遙遠，但以前用高解析度模式追蹤過，高溫區的確可以由本島延伸到金門。

此外，按歷史紀錄，七月最高均溫落在二○一四年的廿九點九八度，不過七月前卅天均溫已達卅點○四度，張承傳表示，加上昨天溫度，創歷史新高機會非常大，確切數據待今統計資料出來。