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今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨
中央氣象局統計，歷年7月平均生成3.6個颱風，但由於今年太平洋高壓勢力較強，很高機率打破自1951年整個7月都沒颱風生成紀錄；不過，氣象局說，今上午8時，在南海形成的熱帶性低氣壓，預計明晨到上午有機會生成今年第三號颱風辛樂克，後天起影響台灣。
根據氣象局資料，該熱低壓下午2時中心位置在北緯17.4 度，東經112.6 度，以每小時12公里速度，向西北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23 公尺。
氣象預報員張承傳說，該熱帶性低氣壓朝海南島跟越南前進，有持續增強可能，不排除發展成颱風。雖然不會直接影響台灣，但所在環境低壓帶北抬台灣上空，周日至下周二將為台灣帶來雨勢。除了花東、南部整天有局部大雨或豪雨外，午後雷陣雨範圍將擴大到西半部和東半部山區，各地高溫略降兩度左右，出現極端高溫機率低。
此外，張承傳也提到，菲律賓東邊有一熱帶擾動，正往台灣東北方北上，預計後天和大後天通過台灣東北方海面，強度會慢慢增強，不排除來到熱帶性低氣壓等級，其強度跟遠近會影響天氣，不過仍需觀察。
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