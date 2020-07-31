快訊

立委收賄6月證據「熟了」 今知會院長「要搜了！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
南海今上午形成一熱帶性低氣壓，有望明天成為今年第三號颱風。圖／中央氣象局提供
南海今上午形成一熱帶性低氣壓，有望明天成為今年第三號颱風。圖／中央氣象局提供

中央氣象局統計，歷年7月平均生成3.6個颱風，但由於今年太平洋高壓勢力較強，很高機率打破自1951年整個7月都沒颱風生成紀錄；不過，氣象局說，今上午8時，在南海形成的熱帶性低氣壓，預計明晨到上午有機會生成今年第三號颱風辛樂克，後天起影響台灣。

根據氣象局資料，該熱低壓下午2時中心位置在北緯17.4 度，東經112.6 度，以每小時12公里速度，向西北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23 公尺。

氣象預報員張承傳說，該熱帶性低氣壓朝海南島跟越南前進，有持續增強可能，不排除發展成颱風。雖然不會直接影響台灣，但所在環境低壓帶北抬台灣上空，周日至下周二將為台灣帶來雨勢。除了花東、南部整天有局部大雨或豪雨外，午後雷陣雨範圍將擴大到西半部和東半部山區，各地高溫略降兩度左右，出現極端高溫機率低。

此外，張承傳也提到，菲律賓東邊有一熱帶擾動，正往台灣東北方北上，預計後天和大後天通過台灣東北方海面，強度會慢慢增強，不排除來到熱帶性低氣壓等級，其強度跟遠近會影響天氣，不過仍需觀察。

颱風 氣象局 高溫

延伸閱讀

【今日精摘】多名立委遭檢調搜索／三號颱風恐形成

防8月初強降雨 雲縣防汛動起來

颱風何時才出現？ 賈新興直指關鍵是它

颱風生成有譜？ 氣象局：熱擾動的溫床季風槽可望建立

相關新聞

今年第3號颱風恐明晨生成 周日起花東、南部整天有雨

中央氣象局統計，歷年7月平均生成3.6個颱風，但由於今年太平洋高壓勢力較強，很高機率打破自1951年整個7月都沒颱風生成...

馬拉灣慶20周年 推8月壽星暢玩水樂園只要20元

搶攻報復性國旅潮，麗寶樂園暑假期間水陸雙園天天延長營業至晚間八點，8月起官網祭出雙人月光票第二人半價，還能提早一小時入園...

9個塑膠袋築成鳥巢 海洋淨灘志工：人類對不起牠們

在基隆北海岸、東北角淨灘多年，「動手愛台灣」發起人陳信助，今天在住處八斗子附近發現一個樹上的鳥巢讓他很生氣又難過，因為是...

女王音樂會即日起開放留言搶票 夜訪女王頭9月登場

因新冠肺炎延期的夜訪女王頭活動及女王音樂會，將在9月27日至10月4日在野柳地質公園登場，這次夜訪改採憑統一發票免費入園...

桃機智慧洗手間上路 有異味、衛生紙剩1公分馬上通知

曾榮獲全球第四名「清潔機場」大獎的桃園國際機場，疫情期間往智慧機場再精進，選定航廈內旅客使用率高73間重點洗手間，裝設「...

桃園長安里本土登革熱群聚擴大 還有一例感染源不明

桃園長安里群聚再升溫，衛福部疾病管制署公布國內新增5例本土登革熱病例，四例與桃園市桃園區長安里群聚事件有關，其中兩人無症...

楊志新任台大癌醫院長 曾為世界建立晚期肺癌治療準則

台大醫學院附設癌醫中心新任院長楊志新今正式接任，今天下午辦理的院長布達暨一級主管交接典禮中，由在台灣大學管中閔校長監交，...

新任台大醫院院長吳明賢 他用三小故事說出下一步

台大醫院人事案向來備受矚目，台大醫院新任院長吳明賢八月一日起將正式接任台大醫院院長一職，「我是球隊總教練，讓所有明星球員...

獨吞15億彩金逃離台灣？ 網曝難度高「曾有人私吞被判刑」

史上最高威力彩頭獎開出，新台幣31.24億元由兩注均分。網路上瘋傳，台北市大安區頭彩得主是台新銀行員工集資包牌，而且中獎人已集體離職，但稍早傳出，一名中獎員工堅稱頭獎彩券是自己買的，疑似不想均分獎金。

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

網路瘋傳，本周一（27日）開出、兩注均分的31.25億元威力彩頭獎，其中一注，來自台新銀行員工集資；今天更是傳出，其中一...

治療痠痛像打棒球電療徒手為一壘 少了其他只能殘壘

許多復健科診所裡總是擠滿痠痛患者，對他們來說，電療熱敷已是他們治療疼痛的一部分，復健醫學會理事毛琪瑛指出，這些被動治療可...

宜蘭安心旅遊全台最夯 縣政府爭取3次補助達2.4億

交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案，宜蘭觀光旅遊市場很夯，宜蘭縣「安心旅遊」補助使用踴躍，半個月時間，第一次補助經費新...

熱門新聞

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

等了十多年！ 捷運民汐線第二期通過環評 拚2年後動工

獨吞15億彩金逃離台灣？ 網曝難度高「曾有人私吞被判刑」

「18禁人偶」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館情慾再升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。