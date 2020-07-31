楊志新任台大癌醫院長 曾為世界建立晚期肺癌治療準則

台大醫學院附設癌醫中心新任院長楊志新今正式接任，今天下午辦理的院長布達暨一級主管交接典禮中，由在台灣大學管中閔校長監交，台大癌醫院長鄭安理移交印信，楊志新是國際知名腫瘤醫學專家，曾為全球建立了許多項晚期肺癌的治療準則。

楊志新是國內癌症醫學權威，長期以來積極從事癌症新藥研發和抗癌藥物臨床試驗，為台灣建構藥物臨床試驗的先驅，他所主導一系列跨國肺癌臨床試驗，讓晚期肺癌病人得以接受最先進的抗癌治療。

楊志新有超過三百篇的學術論文，影響臨床癌症治療方向，論文被引用已超過兩萬多次，被科睿唯安公司列為全球高被引用學者之一，是台灣臨床醫學界唯一獲此殊榮的學者。

楊志新目前擔任世界肺癌研究學會的理事，獲獎無數，包括亞洲臨床癌症醫學會小林癌症化學治療研究奬、教育部學術奬、科技部傑出研究獎、傑出人才基金會講座及東元獎等。

台大癌醫中心結合各專科權威，提供團隊整合式的癌症治療，引進領先世界的創新癌症治療，並提供優質精準化的全方位照護，輔以AI智慧醫療，以醫療、研究、創新的鐵三角創造癌症治療新紀元。同時發展先進的的癌症早期偵測照顧健康的國人，為國人健康把關。