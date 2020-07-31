9個塑膠袋築成鳥巢 海洋淨灘志工：人類對不起牠們

在基隆北海岸、東北角淨灘多年，「動手愛台灣」發起人陳信助，今天在住處八斗子附近發現一個樹上的鳥巢讓他很生氣又難過，因為是用9個塑膠垃圾築成的鳥巢，他說「人類很對不起牠們」。

陳信助說，今天早上忙完之後，他用了近2個小時的時間在八斗子附近隨機調查，發現非常驚人9個用塑膠垃圾築成的鳥巢，看到這種情況讓人很生氣也很難過。

陳信助表示，這是相當讓人生氣和難過的畫面，人類的塑膠垃圾，卻成了鳥兒築巢的材料之一，他真的很生氣，人類很對不起牠們，塑膠袋就這樣隨風飄揚著。

「還有另一巢更誇張，連用過的棉紗手套都有」，陳信助說，真心的呼籲，自己的垃圾自己帶走，才不會讓這樣的事一再發生，不為自己也要為下一代著想吧。