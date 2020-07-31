新任台大醫院院長吳明賢 他用三小故事說出下一步

台大醫院人事案向來備受矚目，台大醫院新任院長吳明賢八月一日起將正式接任台大醫院院長一職，「我是球隊總教練，讓所有明星球員從3A上大聯盟」吳明賢以「莫忘初衷、同心前行」自勉，希望讓院內醫師都有舞台發揮，重視人才培養及研究，朝精準醫療發展。

吳明賢在個人臉書中三個小故事，闡明個人的理念分享，第一個故事是二次世界大戰時，美國發現飛行員逃生的降落傘不時有瑕疵，有不少人因此無辜喪命。會議中有人建議改變驗收方式為「每次得標的廠商負責人試用自己製造的降落傘」從此再也沒人因降落傘打不開而命喪黃泉。

吳明賢說，服務業有句名言「穿顧客的鞋子」，醫療不是單純的服務業，醫師常放在嘴上的「生命無價，視病猶親」，不是一句口號一句標語，而應是所有從事醫療人員的核心價值。尤其是做為台灣醫界的領頭羊，台大更應以服務「急、重、難、罕」的患者為己任，用心付出。

吳明賢分享的第二個故事是英國在澳洲移民潮時，發現遠渡重洋中，有不少人死於船上，為減少死亡率，改變運費計算的方式「從英國出發的人數付費改為到澳洲下船的人數付費」，自此以後存活率即大為提高，因此目標的訂定非常要緊，若目標錯誤，跑愈快反而愈背道而馳。

吳明賢說，台大醫院的目標是世界一流的大學醫院，不僅要提供優質的標準醫療服務，還要能創造新知，培育人才。醫學院及大學是創新研究和培育人才最好的依靠及伙伴，必須加強和學校的合作。

此外，也要和產業及學研單位，如中研院、工研院、國衛院等有更緊密的合作，共同在陳石池前院長已定下的智慧醫療，再加上精準健康和尖端醫療，包括細胞治療，新診斷和新治療的臨床試驗，將是今後的三大目標。

第三個故事是美蘇冷戰爭霸太空時，美國甘乃迪總統到太空總署(NASA)參訪時，上完洗手間後剛好碰到一位黑人清潔工，他於是趨前握手感謝她把廁所打掃得如此乾淨，想不到清潔工卻回答說：「不，總統先生，我不是來NASA掃廁所，我是來幫大家登陸月球的」。

吳明賢認為，這個故事說明了為何美國比蘇聯早一步登陸月球。故若要成事，若要達成任務，我們必須要有同心的團隊及共同的願景，它反映出一個群體共同認同的價值觀和話語體系，體現的是集體智慧，也就是「勝則舉杯相慶，敗則拼死相救」。

台大醫院從常德街一號到中山南路七號，發展至目前有雲林、新竹、金山、北護等分院，吳明賢說，院長無法獨自完成任務，須要所有同仁一起努力。做為台大隊的總教練，必定凝聚教練團所有成員的向心力，做好聯結內外，爭取更多資源，提供機會讓每一位球員都能充分發揮。